Fantic XE125 Six Days 40th Anniversary Sondermodell feiert Six Days-Erfolg

1981 gewann Fantic die legendären Six Days. 40 Jahre später legen die Italiener ein Sondermodell der Fantic XE125 auf, das an diesen Erfolg erinnern soll.

Ein Teil des Mythos der Marke Fantic lässt sich sicherlich auf den Sieg in der 125er-Klasse bei den Six Days auf Elba im Jahr 1981 zurückführen. Damals holte Gualtiero Brissoni den Sieg für die Roten. Zum Modelljahr 2022 knüpft Fantic – vierzig Jahre später – mit dem Sondermodell Fantic XE125 Six Days 40th Anniversary an diesen Erfolg an. Premiere feiert das Jubi-Modell auf den Six Days 2021, die vom 30. August bis zum 4. September, in der Lombardei und im Piemont stattfinden.

Historische Farben

Die XE125 Six Days 40th Anniversary präsentiert sich in den historischen Farben und der Nummer 33 des legendären Gualtiero Brissoni. Zu den rot gehaltenen Kunststoffteilen gibt es gelbe Startnummerntafeln und Schriftzüge wie damals. Die schwarze Sitzbank trägt ein Design wie die Siegermaschine von 1981.

Fantic Das Sondermodell und sein Vorbild.

Aufgerüstet wurde die XE125 Six Days 40th Anniversary zusätzlich mit zahlreichen Teilen aus dem Werkszubehör. Dazu zählen eine neue Abgasanlage, andere Bremsscheiben und Gabelbrücken sowie viele eloxierte Anbauteile aus Ergal, die dieses Replica Bike einzigartig machen.

Preise für das Sondermodell nennen die Italiener noch nicht.

Fazit

Fantic feiert einen 40 Jahre zurückliegenden Six Days-Erfolg mit einem brandneuen 125er-Sondermodell. Das Design lehnt sich stark an die 125er von 1981 an.