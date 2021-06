GasGas Modelljahr 2022 Drei neue Modelle im Portfolio

Basierend auf dem Technikbaukasten der Konzernmutter KTM stockt GasGas sein Modellangebot zum Modelljahr 2022 auf insgesamt 18 Maschinen aus den Bereichen Enduro, Cross und Cross-Country auf. Dabei kommen Zwei- und Viertakter zum Einsatz.

Neuer Nachwuchs-Crosser

Um schon den Nachwuchs an die spanische Marke zu binden, rückt der Kindercrosser MC 85 neu ins Modellprogramm. Ok, die MC 85 gibt es schon, die neue MC 85 kommt aber mit kleineren Rädern für kleinere Fahrer. Gab es den Zweitakter bislang nur mit 19-Zoll-Vorderrad und 16-Zoll-Hinterrad, so steht die Neue auf 17 und 14 Zoll großen Rädern mit angepasster Fahrwerksabstimmung. Die restliche Hardware wird unverändert übernommen.

Zweitakter für Könner

Ebenfalls neu im Programm ist die GasGas MC 250 – ein waschechter 250er-Zweitakt-Crosser, der auch härteste Gangarten abkönnen soll. Dritter Neuzugang ist die GasGas MC 350 F. Der neue Viertakt-Crosser schiebt sich in die Lücke zwischen die MC 250 F und die MC 450 F. Technisch ist sie mit beiden eng verwandt, soll aber mit etwas weniger Leistung den Fahrer nicht so extrem fordern wie das 450er-Topmodell.

US-Kunden können sich zudem über die neue GasGas EX 250 freuen. Der als Cross-Country-Modell ausgelegte Zweitakter reiht sich unterhalb der EX 300 ein. Die EX-Reihe bietet darüber hinaus noch drei Viertaktmodelle.

Zu den Händlern rollen die neuen GasGas-Modelle ab Oktober 2021. Preise wurden noch nicht genannt.

Fazit

GasGas nimmt zum Modelljahr 2022 einen neuen Kindercrosser sowie einen neuen Zweitakt- und einen neuen Viertakt-Crosser ins Modellprogramm auf. Die Technik stammt dabei wie immer aus dem Baukasten des Mutterkonzerns KTM.