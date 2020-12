Honda CB 500 X Modelljahr 2021 Euro 5-Update und neue Farben

Der drehfreudige Zweizylinder der Honda CB 500 X wird mit der Modellpflege fürs Modelljahr 2021 fit gemacht für Euro 5. Anti-Hopping-Kupplung, früher Druck, ein breites Drehzahlband und gute Manieren bleiben erhalten. Auch an den A2-tauglichen 48 PS für die Führerscheinklasse A2 ändert sich nichts. Sie stehen weiterhin bei 8.600/min parat, das maximale Drehmoment von 43 Newtonmeter liegt bei 6.500/min an.

Neue Farben Honda CB 500 X 2021

Für einen neuen Anstrich im Modelljahr 2021 lässt sich die Honda CB 500 X von der Africa Twin inspirieren. Drei neue Farb- und Grafikvarianten rollen jeweils mit einem auffälligen roten hinteren Hilfsrahmen an: Grand Prix Red, Matt Gunpowder Black Metallic, Pearl Metalloid White. Weitere optische Änderungen erfährt die CB 500 X bei dieser Modellpflege nicht, ein umfassendes optisches und technisches Update bekam sie ja ohnehin erst 2019. 19-Zoll-Vorderrad, vorne 150, hinten 135 Millimeter Federweg sowie eine Ergonomie, die der einer Reise-Enduro sehr ähnlich ist, haben sich bewährt und bedürfen erst einmal keiner Änderung.

Ganganzeige und einstellbarer Schaltindikator

Im Cockpit informiert ein LC-Display, das neuerdings auch Gangposition und einen Schaltindikator anzeigt. Letzterer ist standardmäßig auf 8.750/min eingestellt, kann aber in Schritten von 250/min zwischen 5.000 und 8.750/min justiert werden. Der röhrenförmige Displayhalter vereinfacht die Montage eines Navigationsgeräts über den Instrumenten.

Die Honda CB 500 X ist im Modelljahr 2021 – wie ihre 500-cm³-Schwestern – für die Euro 5-Norm homologiert. Die Abgasnorm trat am 1. Januar 2020 in Kraft und schreibt strengere Abgaswerte für Motoren vor als Euro 4. Zu den Anforderungen gehören eine Reduzierung der Kohlenmonoxid-Emissionen, die Senkung der Gesamtemissionen von Kohlenwasserstoffen um mehr als 40 Prozent, eine strengere Erkennung von Fehlzündungen und die Einführung eines Grenzwerts für Partikelbestandteile. Die Preise starten ab 6.584 Euro (16 % MwSt.) plus Nebenkosten.

Zubehör für CB 500 X 2021

Für die CB 500 X ist folgendes Honda-Originalzubehör erhältlich: Hauptständer, seitliche Windabweiser, Handschutzbügel, Heizgriffe, 35-Liter-Top Case, Gepäckträger, Packtaschenhalterungen, Packtaschen, Sturzbügel, Nebelscheinwerfer, Tanktasche, Heckpacktasche, 12-V-Steckdose, getönter Windschild, Felgenbänder, Tankpad.

Technische Daten Honda CB 500 X 2021

Flüssigkeitsgekühlter Parallel Twin mit 471 cm³ Hubraum

Bohrung x Hub: 67mm x 66.8mm

Verdichtung: 10.7: 1

Max. Leistung: 48 PS (35 kW) bei 8.600/min

Max. Drehmoment: 43Nm bei 6.500/min

Motorölmenge: 3.2 Liter

Tankinhalt: 17,5 Liter (inkl. Reserve)

Verbrauch (WMTC): 3,6 Liter/100 km

6-Gang-Getriebe; Mehrscheiben im Ölbad

Stahlrohrrahmen

Abmessungen (L x B x H): 2.155 mm x 825 mm x 1.410 mm (niedriger Windschild); 1.445mm (hoher Windschild)

Radstand: 1445mm

Lenkkopfwinkel: 27.5°

Nachlauf: 108 mm

Sitzhöhe: 830 mm

Bodenfreiheit: 180 mm

Gewicht (vollgetankt): 197 kg

Federung vorne: 41 mm Telegabel, Federvorspannung einstellbar

Federung hinten: Kastenschwinge mit Pro-Link-Aufhängung, Federvorspannung 5-fach einstellbar

Räder vorne: Aluminium Speichenräder

Räder hinten: Aluminium Speichenräder

Reifengröße vorne: 110/80R–19M/C

Reifengröße hinten: 160/60R–17M/C

Bremsen: ABS

Bremse vorne: 310 mm Wave-Bremsscheibe mit 2-Kolben-Bremszange

Bremse hinten: 240 mm Wave-Bremsscheibe mit Einkolben-Bremszange

Fazit

Die 2021er-Modellpflege für die Honda CB 500 X widmet sich vorwiegend dem Euro 5-Update. Zusammen mit drei neuen Farbdesigns, die sich an die Africa Twin anlehnen, überzeugt das A2-Adventurebike mit Anti-Hopping-Kupplung, frühem Druck, breitem Drehzahlband und guten Manieren sicherlich auch weiterhin viele Interessenten.