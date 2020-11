Honda CRF 300L/Rally Geländezwerge mit mehr Hubraum

Bereits Anfang November hatte Honda in Japan erste Infos zu den für 2021 überarbeiteten kleinen Enduros CRF 250L und CRF 250 Rally veröffentlicht.

Mehr Hubraum für den Einzylinder

Jetzt überrascht Honda in Thailand mit den ganz neuen Modellen CRF 300L und CRF 300 Rally. Wer allerdings genau hinschaut sieht, dass die sich optisch von den aufgefrischten 250er nicht unterscheiden. Das Plus steckt im Motor. Der flüssigkeitsgekühlte Einzylinder tritt in den 300ern mit einer 76er-Bohrung und einem 63er-Hub an. Daraus ergibt sich dann ein Hubraum von 286 cm³. Leistungsangaben machen die Thailänder noch nicht. Denkbar wäre aber, dass die 300er-Varianten mit ihrem Hubraumplus kaum mehr Leistung bieten als die 25 PS und 23 Nm der 250er, dafür aber auf der Abgasseite mit deutlich weniger Emissionen punkten. In Folge wären die 300er die logische Wachablösung für alle Märkte, wo zum Jahr 2021 schärfere Abgasnormen greifen – sprich auch die EU.

Honda Rally-Sondermodell für Thailand.

Es bleibt beim Stahlrahmen, vorne führt eine 43er-USD-Gabel das 21 Zoll große Vorderrad mit einem 80/100er Reifen. Hinten dreht sich ein 18-Zöller mit einem 120/80er Reifen. Geschaltet wird per Sechsgang-Getriebe mit drehmomentunterstützer Anti-Hopping-Kupplung.

Die CRF 300 Rally wird in Thailand zudem als auf 100 Exemplare limitierte Dirt Addict Edition mit vierzehnteiligem Zubehörkit und Spezialdekor angeboten.