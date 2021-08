Modellpflege Honda CRF 250R Neuer Rahmen, neuer Zylinderkopf

Die Honda CRF 250 R profitierte schon immer von Verbesserungsmaßnahmen an ihrer großen Schwester – der CRF 450 R. Auch der 2022er-Jahrgang des kleinen Crossers macht da keine Ausnahme.

Honda

So übernimmt die 250er von der 2021er-450er die Chassis-Verbesserungen, die die Agilität noch weiter steigern sollen. Sprich: die Bodenfreiheit wurde mit fünf Millimeter mehr Federweg (jetzt 310 mm) an der 49er USD-Gabel weiter erhöht, die Aluminiumrahmen-Geometrie angepasst sowie die Durchflussventile in den Federelementen neu abgestimmt. Mit optimierten Federraten und überarbeiteter Zug- und Druckstufen-Dämpfung vorne und hinten sowie mit einer modifizierten Federbeinumlenkung soll die CRF 250 R noch mehr Traktion bieten.

Gewicht sinkt um 3 Kilogramm

Der weiter entwickelte Zylinderkopf soll für einen kräftigen Drehmomentzuwachs aus niedrigen Drehzahlen heraus sorgen. Neue Kühler gestalten den Thermikhaushalt effizienter, die Kupplung weist jetzt neun Scheiben auf, während das leichter schaltbare Getriebe mit optimierten Gangstufungen glänzt. Eine kompakter gestaltete Sitzbank sowie neue Kunststoffteile erhöhen die Bewegungsfreiheit. Ein neuer, einzelner Schalldämpfer ersetzt die Doppelschalldämpfer der 2021er-CRF 250 R.

Die Summe aller Maßnahmen senkt zudem das Fahrzeuggewicht um drei auf nun leer 104 Kilogramm.

Fazit

Honda verpasst seinem kleinen Viertakt-Crosser zum neuen Modelljahr mehr Druck aus dem Keller sowie ein neues Fahrwerk. Drei Kilogramm leichter wurde die CRF 250 R zudem.