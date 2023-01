Honda XL 750 Transalp 2023 Stärkste kleine Enduro mit 92 PS ab 10.490 Euro

Leichter und stärker als die neue Honda XL 750 Transalp ist derzeit keine Reiseenduro. 92 PS sowie 75 Nm aus 755 Kubik treiben nur 208 vollgetankte Kilogramm an. Weniger und mehr in einer Kombination mit leichter Stollenbereifung gibt's aktuell nicht.

Die Konkurrenz der Transalp zittert

Im Vergleich zur Klasse der mittelgroßen Enduros ist die Aprilia Tuareg mit 80 PS deutlich schwächer, die beiden F-GS von BMW entweder deutlich schwächer und immer viel schwerer, Yamahas Ténéré 700 hat ebenfalls weniger Leistung bei vergleichbarem Gewicht. Der Dauertester von MOTORRAD, die Triumph Tiger 900, wiegt bei ähnlicher Leistung deutlich mehr. Und die neue Suzuki V-Strom 800 kann mit keinem ihrer Werte mithalten. Einzig die KTM 890 Adventure könnte mithalten, doch die kostet mit 13.900 Euro einfach zu viel. Mit den aktuellen Händlerpreisen in Deutschland ab 10.490 Euro wird die neue Transalp der smarte Offroad-Deal 2023.

Die neue Honda Transalp

Honda stellt die Transalp auf die neue Plattform mit Stahlrahmen und Reihentwin mit 755 Kubik. Auf ihr basiert bereits die neue Hornet, und entgegen den ersten Gedanken ändert Honda an der Abstimmung des Twins vom Naked Bike zur Enduro nichts. Das Chassis selbst, bestehend aus einem neuen Stahlrahmen, passt Honda dem Einsatz abseits der Straße an, was sich in 850 Millimetern Sitzhöhe äußert. Die Schwinge wächst in der Länge und erlaubt mit Pro-Link-Federbein 190 Millimeter Federweg. Vorn bietet eine Showa-Gabel mit 43 Millimetern Standrohrdurchmesser 200 Millimeter Federweg. Die beschlauchten Reifendimensionen 90/20-21 vorn und 150/70 R 18 sagen: Die Transalp meint es ernst mit dem Offroad. Dazu passt die Gesamtgeometrie der Honda: 1.560 stabile Millimeter Radstand, ein Lenkkopf mit steilen 67 Grad und ein neutral gewählter Nachlauf von 111 Millimetern dürften ein gut ausbalanciertes Chassis ergeben. Verzögert wird die neue Transalp vorn mit zwei 310er-Scheiben und schwimmenden Sätteln, hinten per großer Scheibe mit 265 Millimetern Durchmesser.

Die Optik der neuen Transalp

Das Design der neuen Honda Transalp erinnert stark und herzlich an die alten Transalps, die Honda bis 2012 anbot. Klare Indizien sind die Tankform mit der heruntergezogenen Flanke und der je nach Ausstattung verbaute Motorschutz vorn. Die neue Front steht als gelungene Mischung aus der Eckscheinwerfer-Baureihe PD 10 und der späteren Rundscheinwerfer RD 13 da. Die Form des Hecks mit dem Gepäckträger und die Linien der Seitenverkleidung sind klar von den alten PD-Transalps inspiriert. Zwar weicht der neben der Schwinge montierte Endtopf vom bekannten Bild ab, die goldfarben eloxierten Felgen sind hingegen wieder deutlich näher an der Ur-Transalp. Das Tüpfelchen auf dem "i" in Heritage ist die gezeigte Lackvariante in Weiß-Blau mit dem breiten Schriftzug auf der Tankflanke und der blauen Sitzbank.

Transalp-Technik sehr neu

Nichts von den alten Transalp-Modellen übernimmt Honda in die Neue bezüglich Technik und Elektronik. Die neue XL 750 Transalp wartet mit zweifach einstellbarem ABS und 5-stufiger Traktionskontrolle auf, an die eine Wheelie-Control gekoppelt ist. Die Motorleistung kann über 4 verschiedene Mappings abgerufen werden, die Motorbremse ist in 3 Stufen einstellbar. In 4 Fahrmodi sind die einzelnen Systeme kombiniert, zusätzlich sind alle Parameter im User-Modus frei konfigurierbar. ABS und Traktionskontrolle können wahlweise komplett abgeschaltet werden. Gesteuert werden die Funktionen über ein TFT-Display mit Connectivity und Sprachsteuerung. Unter den Sitz platziert Honda eine USB-C-Ladedose. Die Beleuchtung wird von LEDs gestellt. Ein Quickshifter ist als Zubehör erhältlich.

Reisen mit der Transalp

Die Reisefähigkeiten einer Enduro sind hauptsächlich durch ihre Reichweite umrahmt. Honda stattet die neue Transalp mit 16,9 Litern Tankvolumen aus. Den Normverbrauch gibt Honda mit 4,4 Litern pro 100 Kilometer an, was eine theoretische Reichweite von 384 Kilometer ergibt. Gepäckvolumen schafft Honda in zwei Ausstattungspaketen. Im Urban Paket ist ein Top-Case mit 50 Litern Volumen und One-Key-Schließung enthalten, noch mehr Stauraum bietet das Travel Paket mit insgesamt 59 Litern Volumen. Wer das Adventure Paket bucht, bekommt unter anderem Sturzbügel und Nebelscheinwerfer, das Rally Paket enthält neben anderen Teilen einen Motorschutz und den Quickshifter. Das Komfort-Paket enthält als Hauptbestandteile eine hohe Windscheibe und Wind-Deflektoren.

Preise, Farben und Verfügbarkeit Transalp

Die neue Transalp wird es 3 Farben geben: klassisch in Ross White Tricolour, in Matt Iridium Gray Metallic und in Matt Ballistic Black Metallic. Preis bei deutschen Händlern für die Honda XL 750 Transalp: ab 10.490 Euro

Fazit

Mit der neuen Transalp wirft Honda einen großen Stein in den Teich der mittelgroßen Reiseenduros. Aus 755 Kubik holt der Twin 92 PS und muss nur 208 Kilo bewegen. Mit einer 21/18-Bereifung markiert die Transalp das Offroad im Konzept deutlicher als die Straße, und mit langen Federwegen und hoher Sitzhöhe macht Honda ebenfalls klar: Das ist eine richtige Enduro. Elektronisch gut ausgestattet und zu einem Preis ab 10.490 Euro, dürfte sie hohe Wellen schlagen.