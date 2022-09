Hondas neuer Motor Neue Hornet mit 92 PS

Schon länger teasert und kokettiert Honda mit einer neuen Hornet und der neuen Transalp. Beide werden komplett neu entwickelt, was ein neues Chassis und einen neuen Motor beinhaltet. Über den zeigte Honda im September 2022 überraschend viele Details und vor allem: überraschende Leistungsdaten.

Neuer Twin mit 92 PS

Gleich vorweg: Bis auf die Form des Zylinderkopfs mit der Unicam-Technik hat der neue Twin äußerlich nichts mit dem vermeintlichen großen Bruder aus der Africa Twin gemeinsam. Das Gehäuse weist kaum Gemeinsamkeiten auf. Deutlichste Unterschiede sind die neue Lage der Wasserpumpe auf der linken Motorseite, die Nasssumpfschmierung, die fehlende Doppelzündung. Gemein haben beide Motoren die sehr aktuelle Kurbelwellenbauweise mit einem Hubzapfenversatz von 90, beziehungsweise 270 Grad. Sprich der Motor entwickelt Drehmoment, Laufkultur und Klang wie ein V2 mit 90 Grad Zylinderwinkel – alte Duc-Motoren stehen hier gerne Pate. Übrigens: Dieser Motor wurde von jenem Ingenieur entwickelt, der schon den aktuellen Triple-RRR-Fireblade-Motor entwarf.

In der neuen Hornet – und wahrscheinlich auch in der neuen Transalp – hat der Motor 755 Kubik, und für die Hornet spricht Honda von 67,5 kW Leistung, also A2-taugliche 91,8 PS bei 9.500 Touren, wobei sich auch 75 Nm Drehmoment bei 7.250 /min ergeben. Die Drehzahlen zeichnen ein kurzhubiges, drehfreudiges Bild der neuen Hornet. Ob die Kraft und Leistung 1:1 auf die neue Transalp projiziert werden können, ist noch unklar. In einer Enduro wären gute 80 PS mit höherem Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen durchaus sinnvoller.

Fazit

Honda zeigt noch vor dem Motorrad selbst den neuen Motor der neuen Hornet: Reihentwin, 755 Kubik, 92 PS und 75 Nm, das sind vielversprechende Eckdaten. Auf der Intermot 2022 könnte dieser neue Motor schon im neuen Chassis der Honda Hornet zu sehen sein.