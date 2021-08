Honda XRE 300 Aufgefrischte Enduro für Brasilien

In Südamerika stehen kleine Enduros hoch im Kurs. Honda hat in Brasilien die XRE 300 zum Modelljahr 2022 überarbeitet.

Bei den kleinen Offroad-Maschinen im Angebot von Honda Brasilien spielt die XRE 300 die Rolle des Big Bikes neben der NXR 160 und der XRE 190. Wer noch mehr Hubraum verlangt muss zur CRF1100L Africa Twin greifen. Die spielt aber in einer völlig anderen (Preis-)Klasse. Bei Preisen ab umgerechnet rund 3.300 Euro zielt die XRE 300 auf andere Budget-Modelle wie die Royal Enfield Himalayan oder die Yamaha XTZ 250.

Neue Verkleidung

Mit der 2022er Version nähert sich die seit 2009 in Brasilien angebotenen und gebaute XRE 300 optisch noch näher an die Africa Twin an. Zu den wichtigsten Merkmalen der neuen Honda XRE 300 gehören eine spitzer geformter Entenschnabel sowie ein neuer LED-Doppelscheinwerfer. Die darum geformte rahmenfeste Verkleidung soll mehr Wind- und Wetterschutz liefern. Im Cockpit informiert ein Digitalinstrument den Fahrer. Es liefert Infos wie Tachometer, Kilometerzähler, Kraftstoffstandsanzeige, Uhr und Drehzahlmesser. Auf LED-Technik umgestellt wurden die Blinker und das Rücklicht.

Honda Der Einzylinder der XRE läuft wahlweise mit Benzin oder Ethanol.

Herzstück der XRE 300 ist ein luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, der wahlweise mit Benzin oder Ethanol – E100 ist in Brasilien ein gängiger Kraftsoff – betrieben werden kann. Aus 292 cm³ Hubraum presst er im Benzinbetrieb 25,4 PS und 27,6 Nm Drehmoment. Wird der per Einspritzung versorgte Single mit Ethanol gefüttert so steigt die Leistung auf 25,6 PS und das maximale Drehmoment auf 28 Nm. Geschaltet wird per Fünfgang-Getriebe. Der Einzylinder sitzt in einem Stahlrohrrahmen mit geteiltem Unterzug. Das 18 Zoll große Hinterrad in der Dimension 120/80 wird von einer Aluminiumschwinge geführt. Ein Zentralfederbein mit Pro-Link-Umlenkung und 25 Millimeter Federweg übernimmt die Federung. Vorne setzt die XRE auf eine konventionelle Telegabel mit 245 Millimeter Hub, die ein 21-Zoll-Rad mit 90/90er-Bereifung zwischen die Holme nimmt. Die Bremsanlage setzt auf Einzelscheiben an beiden Rädern – 256 mm vorn und 220 mm hinten – in Kombination mit ABS.

Drei Versionen zur Wahl

Bei der Sitzhöhe kommt sie mit 860 Millimeter wie eine ganz Große daher. Das Leergewicht wird mit 148 Kilogramm angegeben. Der Tank bunkert 13,8 Liter Sprit, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 135 km/h.

Angeboten wird die Honda XRE 300 in Brasilien in drei Varianten. Neben der Basisversion XRE 300 ABS kann der Kunde die Adventure-Variante oder die Rally-Version wählen. Beide bringen etwas mehr Dekor mit und kosten rund 100 Euro mehr.

Fazit

Honda frischt in Brasilien die kleine Enduro XRE 300 auf. Optisch rückt sich mit dem neuen Modelljahr näher an die Africa Twin heran.