Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2021 In Details weiterentwickelt

Unter den aktualisierten Grafiken des Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing-Teams, die das Sondermodell noch näher an das Werksmotorrad von Zach Osborne heranrücken, verwendet die FC 450 Rockstar Edition das leichte FC 450-Chassis von Husqvarna zusammen mit dem neuesten WP XACT-Fahrwerk. Das optimierte Fahrwerk soll das Handling und die Fahrbarkeit weiter verbessern.

Motorabstimmung per Smartphone

Die FC 450 Rockstar Edition der vierten Generation ist mit der brandneuen Konnektivitätseinheit von Husqvarna ausgestattet. In Kombination mit der myHusqvarna-App lassen sich so Motoreinstellungen schnell und einfach per Smartphone vornehmen. Zudem gibt die App personalisierte Empfehlungen für Fahrwerksabstimmungen.

Der 450er-Viertakter ist mit einer verbesserten Hochleistungs-Hydraulikkupplung von Brembo ausgerüstet. Abgasseitig setzt die FC 450 Rockstar Edition auf einen FMF Racing Factory 4.1-Schalldämpfer. Zu den weiteren Neuerungen für das Modelljahr 2021 zählen ein GUTS Factory-Sitzbezug, ein Rekluse-Kupplungsdeckel, ein Factory-Radsatz mit blau eloxierten CNC-gefrästen Naben, ein ProTaper-Lenker und CNC-gefrästen Factory Racing-Gabelbrücken mit einstellbarem Versatz.

Die neue 2021er-Husqvarna FC 450 Rockstar Edition ist ab Dezember 2020 weltweit bei den Händlern erhältlich. Preise wurden noch nicht genannt.