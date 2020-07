Macbor Montana XR5 Nein, das ist keine GS!

Macbor? Nie gehört? Der spanische Hersteller ist spezialisiert auf Kindermotorräder, lässt in China aber auch ein 500er-Adventure-Bike bauen, das sich optisch eng an die GS von BMW anlehnt.

Vor allem der Schnabel mit der Aussparung in der Mitte und die sich farblich abhebende Kunststoffabdeckung über dem Tank erinnern stark an das Design der BMW GS. Die rot-silberne Farbgebung erinnert an die G 310 GS und die neue F 900 XR, während die blau-weiße Kolorierung deutlich an das klassische BMW-Farbschema angelehnt ist. Selbst die Art und Weise, wie die Farben verwendet werden, ist verdächtig ähnlich: Schnabel und Tankabdeckung glänzen an der Macbor Montana XR5 in einem Ton – entweder in Rot, Blau oder Schwarz.

21 Liter Tankvolumen

Die Macbor Montana XR5 bringt 178 Kilogramm Leergewicht auf die Waage und misst 2.150 Millimeter in der Länge. Zum Vergleich: Die BMW F 750 GS ist 2.255 Millimeter lang und wiegt fahrbereit 224 Kilo. In den Tank der F 750 GS passen 15 Liter. Bei der Montana gehen satte 21 Liter rein. Da kann selbst die BMW R 1250 GS mit ihrem 20-Liter-Tank nicht mithalten.

An Bodenfreiheit bietet die Macbor Montana XR5 210 Millimeter, die Sitzhöhe liegt bei 840 oder optional bei 820 Millimeter. Der 471 cm³ große, wassergekühlte Viertakt-Zweizylinder ist nach Euro 4 homologiert und rollt mit einem 6-Gang-Getriebe an.

Macbor Montana XR5 für A2-Klasse

Neben dem neuesten Modell XR5 werden unter der Montana-Flagge auch noch zwei kleinere Adventure-Bikes angeboten: Die XR1 in der 125er-Klasse und die XR2 mit 250 cm³ Hubraum. Über die Leistung der Macbor Montana XR5 ist noch nichts bekannt, allerdings gibt der Hersteller an, dass sie für die Führerscheinklasse A2 geeignet ist, also leistet sie maximal 48 PS.

Verkauf nur in Spanien

Noch bis 31. Juli läuft eine Verkaufsaktion, die für 6.499 Euro nicht nur das Motorrad, sondern auch noch ein Gepäckset mit zwei Seitenkoffern und einem Topcase aus Aluminium umfasst (37 Liter linke Seite, 33 Liter rechte Seite, 36 Liter Topcase). Bei Interesse müsst ihr allerdings einen Abstecher nach Spanien einplanen, denn die Macbors werden nur dort verkauft.

Fazit

Macbor schein keine Skrupel zu haben, sich ganz offensichtlich von Designs anderer Hersteller – sagen wir mal – "inspirieren" zu lassen. Neben der Fake-GS steht unter anderem noch ein Classic-Bike namens Johnny Be Good zur Auswahl, dass sehr an eine Norton Commando erinnert und ein Honda MSX 125-Verschnitt namens "Fun". Aber das Tankvolumen der hier vorgestellten Montana XR5 (21 Liter) ist eine Ansage!