MBP T 125 X: Das Erbe der Varadero

Die Älteren erinnern sich: Mit der Varadero 125 setzte Honda 2001 ein neues Segment in den Markt und besetzte es exklusiv wie erfolgreich bis 2013. Das Besondere war die vermeintliche Abkehr von den damals wie heute noch verbreiteten 125er-Enduros mit hohem Fender vorn, hin zur Reiseenduro mit 18 Zoll (ca. 46 cm) Radformat vorn und Fender am Reifen. Und natürlich mit dem Unikum V2 mit 125 Kubik. Die junge chinesische Marke MBP nimmt diesen Stil in der T 125 X auf, verzichtet auf einen Zylinder und designt eine schlanke Enduro mit Anleihen bei der Moto Morini X-Cape und der Ténéré 700 von Yamaha.

MBP T 125 X ab 2023

In Großbritannien ist die T 125 X bereits bei Händlern gelistet, allerdings noch ohne Preis. Dafür mit allen wesentlichen technischen Daten. Im einfachen Stahlrohrrahmen mit Schleife steht ein wassergekühlter Einzylinder mit 124,2 Kubik. Der Hub von 47 Millimeter verdichtet das Gemisch über eine Bohrung von 58 Millimeter auf 12,5:1. Das ergibt ein Drehmoment von 11 Nm bei 8.000 Touren, die in 11 Kilowatt Leistung bei 8.500/min münden. Das einfache Fahrwerk, hinten mit Stahlschwinge, steht auf Drahtspeichenrädern in den Formaten 19 Zoll (ca. 48 Zentimeter) vorn und 17 Zoll (ca. 43 Zentimeter) hinten. Bereift in den Dimensionen 100/80 vorn und 130/80 hinten. Ein ABS ist nicht zu erkennen, ein Verbundbremssystem (CBS) würde für diese Kategorie genügen. Dafür weist MBP die T 125 X bereits als Euro 5-homologiert aus.

Große kleine Enduro

Ein Ergebnis des reinen Stahlchassis ist das recht hohe Gewicht von 140 Kilo fahrfertig, was sich allerdings im Vergleich zu anderen, ähnlich aufgebauten 125ern kaum abhebt. Tatsächlich auffällig ist die stattliche Sitzhöhe von 835 Millimetern, die allgemeine Höhe von 1.340 Millimetern und die Lenkerbreite von 90 Millimetern. Beachtliche Werte für eine 125er, was die Idee füttert: MBP hat hier wohl noch einen 300er-Motor im Lager, der in dieses Chassis passt.

Fazit

MBP rollt die Marke und die Motorräder immer breiter aus. Mit der T 125 X entert die chinesische Marke das länger brach liegende Segment der 125er-Reiseenduros.