MV Agusta Enduro Erster Prototyp gesichtet

MV Agusta-Boss Timur Sardarov plant schon lange seine Edelmarke breiter aufzustellen. Hierbei wurde immer wieder über den Ausbau des Portfolios der Italiener ins das beliebte Adventure-Bike-Segment spekuliert. Aufmerksame Beobachter haben in der Nähe des MV Agusta-Werks in Schiranna einen Erlkönig gesichtet. Der Prototyp, von dem uns leider keine Bilder vorliegen, die wir zeigen dürfen, ist eindeutig als MV Agusta zu erkennen.

Neuer Rahmen, neuer Motor

Die hohe rahmenfeste Frontverkleidung zieht sich um die Flanken und geht in einen hoch aufgewölbten Tank über – so wie eben die Wettbewerber ihre Adventure-Bikes einkleiden. Für Fahrer und Beifahrer ist eine zweigeteilte, gestufte Sitzbank vorgesehen. Für den Sozius zudem massive Haltegriffe. Interessant ist aber was zwischen den Rohren des stählernen Doppelschleifenrahmens steckt: Hier scheint der von Sardarov bereits angekündigte 950er-Dreizylinder zu arbeiten. Lange Federwege an der USD-Gabel vorn und dem Zentralfedernbein an der Kastenschwinge hinten sorgen für einen hochbeinigen Auftritt, ohne die MV zum Crosser abzustempeln. Zwischen den Gabelholmen wollen die Beobachter ein 21-Zoll-Speichenrad ausgemacht haben. Bremspower liefert eine radial angeschlagene Doppelscheibenbremsanlage.

Studie vielleicht schon auf der EICMA

Als weiterer Hinweis auf das MV Agusta-Enduro-Projekt zählt die Eintragung "Lucky Explorer Project" im EICMA-Ausstellerverzeichnis: Das wird von einem Aussteller aus Varese (hier sitzt MV Agusta) in Halle 22P am Stand M48 präsentiert. Womöglich zeigen die Italiener die Enduro bereits im November als Studie in Mailand. Der historische Bezug zu Lucky Explorer leitet sich aus der Cagiva Elefant ab, die ihrerzeit mit einem Ducati-V2 bestückt, als Cagiva dem Hersteller MV Agusta zugeordnet war. Und: Auf der kürzlich stattgefundenen Sardinia Swank Rally trat ein Team mit alten Cagiva Elefant unter dem Logo der Lucky Explorer an. Angeführt vom Marketing Chef von MV Agusta. Übrigens: Cagiva gehört weiterhin zu MV und soll laut Timur Sardarov im April 2020 zukünftig nur die urbane Mobilität bedienen.

Cagiva Cagiva Elefant 900 im Lucky Explorer-Design.

Fazit

MV Agusta steigt offensichtlich ins Segment der Adventure-Bikes ein. So lässt sich zumindest die Sichtung eines entsprechenden Prototypen erklären. Auf der EICMA 2021 könnte schon eine erste Studie dazu stehen.