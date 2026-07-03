Suzuki DR-Z4S im Test: Mehr Reise oder mehr Enduro?

Suzukis DR-Z4S nähert sich dem Thema Abenteuerbike von der rudimentären Seite. Wind- und Wetterschutz bietet maximal die Bekleidung des Fahrers. Die Suzuki verzichtet drauf. Hier gibt es Enduro pur.

Ideal fürs Gelände Mit diesen Voraussetzungen mausert sich die Suzuki DR-Z4S zu so etwas wie dem Geheimtipp für Offroad-affine A2-Fahrer. Vergleichsweise wenig Gewicht – 152 Kilogramm – treffen auf ein Fahrwerk, das mit fast 300 Millimetern Arbeitsweg Reserven für jeden Abenteuerspielplatz bietet.

Auf Schotterwegen megaharmonisch

Viel wichtiger ist aber: Die Abstimmung der Suzuki DR-Z4S funktioniert auf Schotterwegen megaharmonisch, hält viel vom Fahrer fern, hilft dabei, auch mal schwierige Passagen zu meistern.