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Suzuki DR-Z4S im Test: Mehr Reise oder mehr Enduro?

Suzuki DR-Z4S im Adventure-Test
Klasse Dual-Purpose-Bike

Die Suzuki DR-Z4S ist durch ihre gelungene Dual-Purpose-Auslegung das ideale Adventure-Bike. Das "Reisen" in "Reisenduro" nimmt sie sich allerdings weniger zu Herzen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.07.2026
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Suzuki DR-Z4S Adventure-Masters
Foto: Jaime Olivares

Suzukis DR-Z4S nähert sich dem Thema Abenteuerbike von der rudimentären Seite. Wind- und Wetterschutz bietet maximal die Bekleidung des Fahrers. Die Suzuki verzichtet drauf. Hier gibt es Enduro pur.

Ideal fürs Gelände

Mit diesen Voraussetzungen mausert sich die Suzuki DR-Z4S zu so etwas wie dem Geheimtipp für Offroad-affine A2-Fahrer. Vergleichsweise wenig Gewicht – 152 Kilogramm – treffen auf ein Fahrwerk, das mit fast 300 Millimetern Arbeitsweg Reserven für jeden Abenteuerspielplatz bietet.

Auf Schotterwegen megaharmonisch

Viel wichtiger ist aber: Die Abstimmung der Suzuki DR-Z4S funktioniert auf Schotterwegen megaharmonisch, hält viel vom Fahrer fern, hilft dabei, auch mal schwierige Passagen zu meistern.

Als weiterer Pluspunkt geht dabei der ...