Triumph Tiger 900 ab 2020: MOTORRAD sucht Lesererfahrungen

MOTORRAD sucht Lesererfahrungen

Du hast eine Triumph Tiger 900 mit dem charakteristischen T-Plane-Motor und eine klare Meinung oder eine schöne Geschichte dazu? Bilder, Anekdoten oder gar Problem? Im Rahmen des Endes des Dauertests über 50.000 Kilometer, kommst du bei MOTORRAD zu Wort. Schicke uns deine Erfahrungen mit der Tiger 900. Bitte per E-Mail mit Namen und km-Stand sowie idealerweise Foto an stefan@motorradonline.de. Einsendeschluss ist der 31. Juli. Wer uns ein langes oder kurzes Video mit deinen Erlebnissen in mindestens HD schicken möchte, gerne an leserbriefe@motorpresse.de.