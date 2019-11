Triumph Tiger 900 Neuer Rahmen, neuer Motor

Der britische Motorradhersteller Triumph arbeitet an einer Neuauflage der Mittelklasse-Enduro Tiger 800. Der erwischte Erlkönig enthüllt schon viele neue Details. Jetzt gibt es das erste Teaser-Video. Die Premiere findet am 3. Dezember 2019 statt.

Die 2020 in Kraft tretende Euro 5-Norm für Motorräder wirft ihre Schatten voraus: Zahlreiche Modelle müssen mehr oder weniger aufwändig an die neuen Vorgaben angepasst werden, so auch bei Triumph. Unserem Erlkönigjäger ist die 2020er Triumph Tiger vor die Linse gefahren. Und zwar in der offroadorientierte XC-Variante /21-Zoll-Vorderrad) mit Speichenrädern und in der XR-Straßenvariante mit Gussfelgen und 19-Zoll-Vorderrad. Komplett enthüllt wird die neue Tiger-Familie, die Rally und GT-Modelle umfassen soll, am 3. Dezember 2019.

Triumph Tiger 900 Teaser

Komplett neuer Rahmen

Unsere Erlkönig-Bilder zeigen schon zahlreiche Änderungen an der Mittelklasseenduro. Klar zu erkennen ist, dass die Tiger einen neuen Rahmen bekommt. Die Gitterrohrkonstruktion des Hauptrahmens bleibt zwar erhalten, die Rahmenrohre werden aber neu verlegt und verstrebt. Komplett neu ist auch der nun angeschraubte Heckrahmen, der wiederum neue, geschraubte Soziusfußrastenausleger aus Aluminium trägt. Der Sozius kann in neue Haltebügel greifen. Auch die vordere Rastenanlage wurde komplett neu gezeichnet und mit geschmiedeten Hebeleien ausgerüstet. Stark verändert präsentiert sich auch die Kinematik der Umlenkhebelei für das hintere Federbein.

Speichenfelgen für Schlauchlosreifen

Im neuen Rahmen steckt auch eine neue Aluminium-Hinterradschwinge, die in beiden Holmen Durchbrüche aufweist. Klar zu erkennen sind an der XC-Version auch die neuen Drahtspeichenfelgen (21 Zoll vorne, 17 Zoll hinten) im BMW-Kreuzspeichenstil mit im Horn verschraubten Speichen, die die Verwendung von Schlauchlosreifen ermöglichen. Die XR trägt wieder 19 Zoll vorn und 17 Zoll hinten – beide Räder sind als Gussfelgen ausgeführt. Neu sind auch die am Vorderrad jetzt radial angeschlagenen Vierkolbenzangen der Doppelscheiben-Bremsanlage.

Stefan Baldauf Alle Bremskomponenten liefert Brembo.

Markante Änderungen gibt es auch bei der Optik. Die Lampenmaske, die nun aus zwei Auslegern aus dem Tank erwächst, fasst einen LED-Doppelscheinwerfer ein. Darüber erhebt sich eine vermutlich höhenverstellbare Verkleidungsscheibe. Ebenfalls auf LED-Technik setzen die Blinker und das Rücklicht. Neu in Form gebracht werden auch die seitlichen Kühlerverkleidungen. Das Heck scheint steiler und höher zu stehen. Auch der Auspuffendtopf ragt steiler auf. Ein erster Blick ins Cockpit offenbart ein noch größeres TFT-Farbdisplay, das vermutlich auch in Sachen Konnektivität zulegt.

Triumph Tiger Erlkönig 2020

Mehr Hubraum und Leistung

Sogar am Dreizylindermotor haben die Briten Hand angelegt. Ganz offensichtlich sind die neuen Gehäusedeckel links und rechts. Die Krümmer scheinen etwas dicker geworden zu sein, die Ölwanne dagegen etwas flacher. Darunter sitzt ein schlanker Unterfahrschutz. Zwischenzeitlich bestätigt ist eine Hubraumaufstockung auf rund 900 cm³, die dem Triple trotz Euro 5 bis zu 110 PS einhauchen soll.

Fazit

Triumph baut die Tiger kräftig um. Fahrwerk, Antrieb, Peripherie – alles ist neu. Das Gesamtpaket wirkt stimmig und nimmt der Euro 5 jeden Schrecken.