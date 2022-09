Yamaha SR 500 in Auktion Jungfräulicher Single, Jahrgang 1981, in der Kiste

Vor über 40 Jahren wurde diese SR 500 von Yamaha aus Japan in die USA exportiert und dort an einen Händler in Detroit, Michigan, geliefert. Dort wurde sie jedoch nicht ausgepackt und zusammenmontiert – sie blieb in ihrer Holzkiste im Lager stehen. Vermutlich ahnte der Händler schon damals, dass diese ab 1978 produzierte Yamaha später Kultstatus erlangen wird. Erst mehr als vier Jahrzehnte später, im Juni 2022, wurde die originalverpackte SR 500 von Vintique Motors in Livonia, Michigan, übernommen. Diese auf Youngtimer mit vier und zwei Rädern spezialisierte Firma bot sie dann in einer Online-Versteigerung der Auktionsplattform "Bring a Trailer" an – nicht gebraucht, sondern nach wie vor mit null Kilometern in der Originalverpackung.

Versteigert für 12.000 Dollar im September 2022

Am 5. September 2022 ging diese ultra-rare Occasion für 12.000 Dollar an den Höchstbietenden. Dabei handelt es sich wieder um einen Profi, dessen Firma SRK Cycles sich im US-Bundesstaat Pennsylvania befindet. Der wird die SR 500 höchstwahrscheinlich weiterhin in der Kiste lassen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt mit Gewinn weiter zu verkaufen. Wir sind gespannt, wann sie zum nächsten Mal bei einer Auktion auftaucht – und wie viel dann für sie geboten wird.

Details und Daten für Kenner

Es handelt sich um eine SR 500 H in US-Ausführung, Baujahr 1981, mit Aluminiumguss-Rädern ("Sport"-Rädern) statt Drahtspeichenrädern. Farbe: Silbermetallic mit Chromteilen und goldfarbenen Akzenten. Ausstattung: Kickstarter, Haupt- und Seitenständer.

Für den luftgekühlten Viertakt-Einzylindermotor der US-Version mit entsprechend abgestimmtem 34er-Mikuni-Vergaser und elektronischer Zündung werden 32 PS Spitzenleistung genannt. Für Deutschland wurde die SR 500 damals auf 27 PS gedrosselt, passend zur damaligen Stufenführerscheinregelung.

Als SR 400 wird sie immer noch produziert

Noch erstaunlich lange, bis Ende des letzten Jahrtausends, produzierte Yamaha die SR 500 weiter. Später gab es nur noch die ursprüngliche japanische 400er-Version. In Thailand ist die SR 400 auch im Jahr 2022 noch als Neufahrzeug erhältlich.

Umfrage 21134 Mal abgestimmt Zum Ersten, Zweiten uuuund ...! Wer würde bei einer echten Auktion ein Motorrad kaufen? Ich mache nichts anderes. So ein bisschen Nervenkitzeln wäre schon toll. mehr lesen

Fazit

12.000 Dollar, das erscheint als Höchstgebot bei einer Versteigerung vergleichsweise unspektakulär. Doch die Yamaha SR 500 ist ja schon immer sehr preisgünstig gewesen. Und wenn sie noch einmal originalverpackt auftaucht, wird irgendein SR-Fan oder Sammler wahrscheinlich mehr bieten.