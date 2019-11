CCM Stealth-Sondermodelle Six, Bobber und Foggy geben sich dunkel

Die britische Motorradmanufaktur CCM legt von seinen Einzylindermodellen Bobber, Six und Foggy leckere Sondermodelle auf. Die Stealth-Modelle konmmen in dunklen Sonderfarben und exquisiter Ausstattung.

Motorräder von CCM sind auf dem Markt eher selten anzutreffen. Jetzt legen die Briten von dem Modellen Six, Foggy FT und Bobber neue Stealth-Sondermodelle auf, die mit ihrem dunklen Auftreten noch unterhalb des Aufmerksamkeits-Radars fliegen sollen.

Bronze und Schwarz

Zu den Stealth-Merkmalen zählen ein in bronzefarbenen Lack gehüllter Gitterrohrrahmen sowie ein schwarz lackierter Tank mit bronzefarbenen Designstreifen. Auch die Scheinwerferverkleidung sowie die hinteren Kotflügel tragen dieses Farbschema. Bei der Foggy ist auch der Bugspoiler glänzend-schwarz lackiert. Dazu komponieren die Briten je nach Modell Drahtspeichenräder mit schwarzen Naben und schwarzen Felgenbetten oder schwarze Leichtmetall-Gussräder. Die schwarzen Alcantara-Sitzbrötchen werden mit gelben Kontrastnähten aufgewertet. Abgerundet wird der Stealth-Modus durch bronzefarbene Tauchrohre an der Gabel sowie verschiedene in Titan-Grau eloxierte Anbauteile.

Single mit bis zu 62 PS

CCM

Allen Modellen gemein ist der 600 cm³ große flüssigkeitsgekühlte Einzylinder-Viertakter, der je nach Variante zwischen 55 und 62 PS und 58 bis 66 Nm Drehmoment liefert und mit einem Sechsgang-Getriebe kombiniert ist.

Als Grundpreis für die Stealth Six und die Stealth Bobber gibt CCM 10.495 Pfund (rund 12.300 Euro) an. Die Foggy FT in der Stealth-Version kostet ab 12.495 Pfund (rund 14.600 Euro). Die Preise der von Hand gefertigten Modelle liegen damit rund 500 Pfund über den Basismodellen.