CFMoto Papio XO-1 und Papio XO-2 Café Racer und Scrambler mit 12 Zoll-Rädern

Zhejiang Chunfeng Power Co., das Unternehmen, zu dem unter anderem die Marke CFMoto gehört, erweitert sein Modellprogramm nicht nur Richtung Mittel- und Oberklasse, sondern auch nach unten. Das zeigen kürzlich veröffentlichte Bilder eines Einzylinder-Bikes im Retro-Look.

Die CFMoto Papio XO-1 kommt mit einer Halbschale und doppelten Rundscheinwerfern. Der Schriftzug "Papio" verweist auf das bereits erhältliche Naked Bike ST Papio. Davon leiten wir ab, dass bei dieser Retro-Papio der 126er-Einzylinder des Naked Bikes zum Einsatz kommt. Daraus würden sich folgende Leistungsdaten ergeben: 9,5 PS bei 8.250/min sowie 8,3 Nm bei 6.500/min.

Papio XO-1 mit Lenkerendenspiegel und kleinem Schild

Neben der prägnanten Front kommt der kleine Café Racer mit einem Rundinstrument im Cockpit. Runde Lenkerendenspiegel und ein in die Halbschale integrierter kleiner Schild runden die obere Frontpartie ab. Stimmig dazu wirkt die zweifarbige Lackierung sowie die gestufte, kantige Sitzbank. Der Kennzeichenhalter sucht sich seinen Halt an einer tief und weit hinten positionierten Hinterradabdeckung, die weniger an Café Racer als an Reiseenduros erinnert. Hinten strahlt die CFMoto Papio XO-1 ebenfalls aus zwei runden Leuchtelementen. Und die runden Doppelscheinwerfer verweisen auf den Modellnamen "XO". Ob das ein Verweis auf die Sony Playstation ist, auf deren Tasten sich ebenfalls ein "X" und ein "O" finden?

12-Zoll-Räder im Minibike-Format

Chinesischen Quellen zufolge kommt die Halbschalen-CFMoto mit einer Upside-down-Gabel, Zentralfederbein, Einzelscheibenbremse vorn und hinten, 6-Gang-Getriebe sowie Reifen in den Minibike-Dimensionen 120/70-12 vorn und 130/70-12 hinten. ABS gibt es auf dem heimischen Markt als aufpreispflichtige Option. Als Leergewicht werden 114 Kilogramm angegeben und als Höchstgeschwindigkeit 90 km/h. Der Radstand beläuft sich auf 1.214 mm, die Sitzhöhe auf 760 mm, in den Tank passen 7 Liter Kraftstoff.

Der Preis könnte bei um die 9.000 Yuan liegen (umgerechnet rund 1.200 Euro), wobei die Version mit ABS um circa 100 Euro teurer sein dürfte. Und vom umgerechneten Preis in China kann natürlich nicht einfach ein EU-Preis abgeleitet werden. Die Version ohne ABS gibt es in Weiß, die Papio XO-1 mit ABS ist auch in Rot und Türkis-Grün erhältlich.

CFMoto Papio XO-2 – Scrambler-Variante

Wenige Monate nachdem CFMoto die X0-1 präsentiert hatte, im Frühjahr 2023, schob der chinesische Hersteller mit der Papio XO-2 eine Scrambler-Variante nach. Die kommt mit hoch montiertem Kotflügel, einteiliger Sitzbank und dank höherem und breiterem Lenker sowie niedrigeren und weiter vorn platzierten Fußrasten mit aufrechterer Sitzposition als die Papio XO-1.

Fazit

Ob CF Moto plant, gemeinsam mit dem europäischen Partner KTM, die kleinen Retro-Papios auch bei uns anzubieten, ist nicht bekannt. 125 Kubik Hubraum wären dann die Obergrenze und ABS oder CBS Pflicht. Zum boomenden 125er-Markt könnten die Kleinen passen. Wobei noch nicht gesagt ist, ob der Markt für eine Halbschalen-Exotin (Papio XO-1) oder einen Retro-Scrambler mit 12-Zoll-Rädern (Papio XO-2) bereit ist.