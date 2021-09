Honda CB 1100 EX und RS Final Edition Prachtvoller Vierer vor der Rente

Honda kündigt in einem Teaser die Final Edition der CB 1100 EX und RS an. Damit dürfte das Ende des letzten großen luftgekühlten Vierzylinders besiegelt sein.

Es war mutig von Honda, 2007 den Vierzylinder mit Luftkühlung und dem Charme der 1970er in ein klassisches Naked Bike zu packen. 2013 surfte die CB 1100 auf der große Retrowelle nach Europa und zeigte klar: Je mehr wir uns ein Motorrad wünschen, desto weniger werden davon verkauft. Nein, ihr Charisma konnte die CB 1100, später als EX und RS, nicht in Stückzahlen umsetzen. Trotzdem hob Honda den Vierling über die Euro 4-Hürde. Ins Modelljahr 2020 wurde sie zumindest in Deutschland nicht übernommen, sondern abverkauft und ist als Neumotorrad quasi nicht mehr zu bestellen. Das Ende vor dem Euro 5-Wechsel war endgültig. Fast: Honda teaserte kürzlich eine kommende Final Edition der CB 1100 EX und RS an. Wie sich die CB 1100 im Vergleich mit anderen Modern Classics schlägt, zeigt die Fotoshow oben.

Honda CB 1100 Final Edition

Es ist keine Überraschung, dass Honda den großen Vierer nicht über die Euro 5-Hürde hieven wird. Technisch womöglich kein großes Problem, der Aufwand dürfte sich bei den homoöphatischen Verkaufsdosen der Modelle aber trotzdem nicht rentieren. Die angekündigte Final Edition dürfte technisch wenig Neues bringen, sondern mehr dem Auge schmeicheln durch eine spezielle Lackierung und allerlei Anbauteile, um den Abschiedschmerz zu mildern. Derzeit wird die CB 1100 noch in Großbritannien angeboten, da die Euro 5-Norm dort nicht gilt. Hier hatte Honda zuletzt eine Sonderedition der CB 1100 RS aufgelegt. Zusammen mit 5Four Customs sollen 54 Exemplare entstehen. Mit der Halbschale, der Sitzbank und dem Heckumbau wäre das als Final Edition ohne Zweifel ein eindrucksvoller Abschied. Einen Zeitplan hat Honda nicht genannt, für Euro-5-Europa ist der 31.12.2021 Stichtag für die Neuzulassung von Euro-4-Modellen.

Fazit

Ein letztes Aufbäumen einer aussterbenen Motorenbauweise: Honda teasert eine Final Edition der CB 1100 EX und RS. Ob, wie und wann diese Modelle in Deutschland zu haben sind, ist nicht bekannt.