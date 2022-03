Indian FTR 1200 Championship Edition Limitiertes Sondermodell zur Meisterschaft

Nur 400 Stück wird es auf der Welt geben. Nach Europa kommen nur 150: Das Sondermodell Championship Edition der Indian FTR Rally ist nur sehr limitiert verfügbar und mit 18.790 Euro in Deutschland und 22.290 Euro in Österreich exakt so teuer wie das aktuelle Spitzenmodell FTR R Carbon. Der Unterschied ist jedoch: Die Edition fährt vorn klassisch auf Reifen mit 19 Zoll Durchmesser, während die R seit 2021 mit einem 17-Zoll-Fahrwerk ausgestattet ist. So gesehen ist das Sondermodell eine Mischung aus der FTR Rally und der R Carbon. Doch es gibt noch mehr zu berichten.

Indian FTR Championship Edition

Zur Feier des fünften Titels bei den amerikanischen Flat-Track-Meisterschaften ziert das Carboncover des Tanks nicht nur eine Sonderlackierung, sondern auch eine Plakette mit den Gewinnerjahren von Indian seit 2017. Von der R Carbon stammen die Lampenmaske aus Kohlefaser, aus dem Werkszubehör die Sitzabdeckung sowie der Frontfender und der Titan-Endtopf von Akrapovic.

Sondermodell mit Preisvorteil

Im Vergleich zur Rally mit gleicher Ausstattung aus dem Katalog ist das Sondermodell nur 864 Euro teurer, was für eine limitierte Edition attraktiv klingt und die 4.000 Euro Unterschied zum Basismodell fast egalisiert. Allein der Titanendtopf kostet als Extra knapp 1.900 Euro, die zahlreichen Carbon-Teile der Verkleidung ergeben den Rest, selbst wenn eine derart aufgebrezelte Rally nicht mit der Sonderlackierung und der Plakette zu den Meisterschaften ins Haus kommt.

Fazit

150 Stück der FTR Championship Edition bringt Indian nach Europa. Zur Feier der fünften Flat-Track-Meisterschaft in Folge haben die Mannen aus Medina eine FTR Rally mit einer FTR R Carbon gekreuzt und mit einem humanen Preis versehen, der nicht wesentlich höher ist als eine vergleichbar ausgestattete Rally und deutlich günstiger als eine R Carbon mit den gleichen Extras.