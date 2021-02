Jawa 42 Einen Hauch mehr Leistung und neues Design

Ähnlich wie in Europa die Euro 5, zwingt in Indien die neue BS6-Norm, alle Motorradhersteller ihre Modelle anzupassen. Die Mahindra-Tochter Jawa nutzt die Gelegenheit und stellt der Forty Two die neue Jawa 42 zur Seite.

Mechanisch unverändert wird der 293 cm³ große, flüssigkeitsgekühlte Einzylinder übernommen. Für die Anpassung an die neue Abgasnorm BS6 sorgen Änderungen in der Peripherie sowie in der Abstimmung. Die Leistung steigt dabei geringfügig auf 27,3 PS, das maximale Drehmoment legt auf 27 Nm zu. Geschaltet wird weiter per Sechsgang-Getriebe.

Geschwärzter Auftritt

Optisch unterscheidet sich die Jawa 42 von der Forty Two durch eine neue Farbgebung und wenige technische Details. So sind an der Jawa 42 unter anderem die Auspuffanlage, die Gabel, die Stereofederbeine sowie der komplette Motor und das Scheinwerfergehäuse samt Schutzgitter in schwarzen Lack gehüllt. Über der Frontleuchte sitzt ein kleines Windschild. Der ebenfalls schwarz gehaltene Rohrlenker ist mit hängenden Lenkerendspiegeln bestückt. Beim Räderwerk ersetzen schwarze Gussfelgen mit weißen Felgenrandaufklebern die verchromten Drahtspeichenräder. Die Reifen werden dabei auf schlauchlos umgestellt.

Jawa

Abgerundet wird die Umgestaltung durch fette 42er-Startnummern auf den Seitendeckeln sowie einem grauen Doppellängsstreifen über Tank und Heckfender.

Zu haben ist die neue Jawa 42 in den Grundfarben Schwarz, Weiß und Rot. In Indien kostet sie ab umgerechnet rund 2.100 Euro.

Fazit

Im hart umkämpften indischen Markt setzt Jawa mit der 42 auf bewährte Technik im moderneren Look. Mit der Umstellung auf die aktuelle Abgasnorm konnte der Einzylinder sogar geringfügig an Leistung zulegen.