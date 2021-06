Kawasaki W 800 2022 Kawas Königswelle zeigt Kante

Nachdem bereits die US-Kollegen von Kawasaki das Modelljahr 2022 für die Z900, Z900 RS und Z650 bereits vorgestellt hatten, zieht Kawa Indonesien jetzt nach. Die W 800 und W 800 Café zeigen sich in kräftigen Farben mit sehr viel Kontur durch gerade Linien auf den Rundungen.

Kawasaki W800 2022

In Indonesien wird das Modelljahr 2022 der Kawasaki W 800 und der W 800 Café je Modell in nur einer Farbvariante angeboten. Die unverkleidete W 800 zeigt sich mit einem hellroten, ins orange driftenden lackierten Tank, dessen Schulter oben und Kante unten mit einem breiten Streifen in silber und passenden Pinstripes in gleicher Farbe flankiert werden. Für 291.000.000 Rupien, umgerechnet gut 17.000 Euro, geht die W 800 in Jakarta über die Theke, die Luxussteuer von 125% ist schon inklusive.

Kawasaki W800 Café 2022

Bei der halbverschalten W 800 Café geht Kawasaki für Indonesien fast wie ein Barista vor: seidenmatt wirkender schwarzer Grundlack, konturierende gerade Streifen in Gold und Weiß. Dazu die braun-schwarze Sitzbank, fast wie in Cappuccino. Beide Lackvarianten stünden Deutschland auch, wobei hier das Schwarz der Café vielleicht etwas mehr ins Anthrazit tendieren darf. Preis in Indonesien 298.000.000 Rupien, umgerechent 17.200 Euro.

Fazit

Neues Jahr, neuer Lack. Technisch ist zumindest in Indonesien nichts Offensichtliches an der W 800 für 2022 geändert worden. Die neuen Designs gefallen und lassen den barocken Charme zwei Schritte hinter sich. Klassisch noch immer, nur nicht mehr zu klassisch.