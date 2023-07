"Yellow Ball Edition", "Metallic Diablo Black Blue" und "Metallic Diablo Black Stripes" nennt Kawasaki die Lacke der Z900 RS für 2024 auf dem japanischen Heimatmarkt. Zusammen mit der bei uns nicht mehr erhältlichen halbverschalten Variante Cafe und der am Fahrwerk aufgerüsteten SE sind in Japan insgesamt 5 Varianten der Z 900 RS zu haben.

Kawasaki Z 900 RS Yellow Ball Edition 2024

Ob die als Edition bezeichnete "Yellow Ball" der Kawasaki Z 900 RS wirklich limitiert ist, worauf die Bezeichnung hinweist, ist nicht bekannt. Die gelb-schwarze Variante erinnert an die bekannte SE-Ausführung, allerdings ist das Gelb etwas knalliger gemischt und mit einem dunklen Grün hinterlegt. So erinnert das umso mehr an die Ur-Z1 von 1972. Im Gegensatz zu den "Metallic-Diablo"-Varianten sind die Felgen der "Yellow Ball" teilpoliert. Die neue Z 900 RS "Yellow Ball" bietet Kawasaki ab dem 15. Juli 2023 in Japan für 1.562.000 Yen an, umgerechnet circa 9.900 Euro.