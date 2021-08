Moto Guzzi V100 Crossover-Bike mit wassergekühltem V2

Im Rahmen seines Jubiläums zeigte Moto Guzzi im März 2021 auf seiner Homepage Modelle aus seiner Geschichte, aber eines, das erst noch kommen wird. Piaggio CEO Roberto Colaninno erklärt in einem Interview mit der "La Gazzetta dello Sport", dass man das Moto Guzzi-Werk in Mandello komplett renovieren und so fit für eine strahlende Zukunft machen wird. An diesem Ort wird auch ein neues Modell geboren, mit dem man den 100. Geburtstag der Marke gebührend begleiten könne. Premiere wird die neue Moto Guzzi vermutlich auf der EICMA im November feiern. Colaninno stellt schon mal klar: "Es wird in Bezug auf Technologie, Design und Leistung außergewöhnlich sein."

Hoher Lenker und Halbverkleidung

Moto Guzzi MGS-01 aus dem Jahr 2003

Einen verschwommenen Vorgeschmack auf das, was Guzzi-Fans erwarten dürfen, liefert bereits die Homepage des Motorrad-Herstellers. Versteckt in der Reihe der glorreichen Modelle von einst und jetzt findet sich ganz in der Ecke die unscharfe Silhouette eines neuen Modells. Jetzt gibt es ein erstes richtiges Bild der Moto Guzzi V100. Zu erkennen ist eine Maschine mit rahmenfester Halbverkleidung, die in den Tank übergeht. Dahinter erhebt sich ein breiter Rohrlenker. Die Sitzbank zeigt sich deutlich gestuft. Ein breites LED-Rücklicht bildet den Heckabschluss. Dahinter hängt an einem filigranen Ausleger das Kennzeichen.

Die vermutlich als Einarmschwinge ausgelegte Hinterradführung stützt sich über ein Zentralfederbein ab. Es bleibt beim klassischen Kardanantrieb. Die 2-in-1-Auspuffanlage mündet in einem kurzen, steil angestellten Endtopf auf der rechten Seite. Das Vorderrad führt eine USD-Gabel mit radial angeschlagenen Zangen einer Doppelscheibenbremsanlage. In vielen Punkten erinnert das Zukunfts-Modell an die Guzzi-Studie MGS-01 aus dem Jahr 2003.

Moto Guzzi

Neuer, wassergekühlter V2

Komplett neu ist auch der Motor der Moto Guzzi V100. Die neue Motorengeneration bleibt zwar dem V2-Konzept treu, setzt aber auf Wasserkühlung. Der Motor dürfte gut 1.000 cm³ Hubraum an den Start bringen und 120 PS leisten. Für Fahrspaß auf der Straße sorgen 17 Zoll große Räder mit standesgemäßen Reifendimensionen. Die neue Guzzi dürfte auch zu den ersten Modellen aus dem Piaggio-Konzern gehören, die die neue Radar-Sicherheitsausstattung bekommt, die Piaggio für seine Marken bereits angekündigt hat. In Summe deuten die Zeichen auf ein sportlich ausgelegtes Crossover-Bike. Wir dürfen gespannt sein.

Umfrage Welches neue Modell würden Sie sich von Moto Guzzi wünschen? 910 Mal abgestimmt Eine neue LeMans. Ein sportliches Naked Bike. Eine neue California. Etwas ganz anderes. mehr lesen

Fazit

Moto Guzzi arbeitet an einem neuen, radikalen Modell. Das soll den Höhepunkt der 100-Jahr-Feierlichkeiten bilden. Ein erstes Bild der V100 macht Appetit auf mehr. Wir sind schon gespannt.