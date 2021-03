Moto Guzzi Zukunft Zur EICMA 2021 kommt was

Piaggio CEO Roberto Colaninno erklärt in einem Interview mit der "La Gazzetta dello Sport", dass man das Moto Guzzi-Werk in Mandello komplett renovieren und so fit für eine strahlende Zukunft machen wird. An diesem Ort wird auch ein neues Modell geboren, mit dem man den 100. Geburtstag der Marke gebührend begleiten könne. Premiere wird die neue Moto Guzzi vermutlich auf der EICMA im November feiern. Ein Debüt auf den Moto Guzzi World Days in Mandello del Lario, die vom 9. bis 12. September 2021 steigen sollen, ist denkbar. Colaninno stellt schon mal klar: "Es wird in Bezug auf Technologie, Design und Leistung außergewöhnlich sein."

Hoher Lenker und Halbverkleidung

Einen verschwommenen Vorgeschmack auf das, was Guzzi-Fans erwarten dürfen liefert bereits jetzt die Homepage des Motorrad-Herstellers. Versteckt in der Reihe der glorreichen Modelle von einst und jetzt findet sich ganz in der Ecke die unscharfe Silhouette eines neuen Modells. Zu erkennen ist eine Maschine mit rahmenfester Halbverkleidung, die in den Tank übergeht. Dahinter erhebt sich ein breiter Rohrlenker. Die deutlich ansteigende Sitzbank scheint eine Höckerabdeckung zu tragen.

Moto Guzzi MGS-01 aus dem Jahr 2003

Um das Heck luftig zu halten, wandert das Kennzeichen an einen Schwingenausleger nach unten. Die Schwinge selbst scheint sich über ein Zentralfederbein abzustützen. Die Auspuffanlage mündet in kurzen, steil angestellten Endtöpfen. Die Bild lässt einen kleinen Bugspoiler erahnen. In vielen Punkten erinnert das Zukunfts-Modell so an die Guzzi-Studie MGS-01 aus dem Jahr 2003.

In Summe deuten die Zeichen auf ein sportlich ausgelegtes Naked Bike. Wir dürfen gespannt sein.

Fazit

Moto Guzzi arbeitet an einem neuen, radikalen Modell. Das soll den Höhepunkt der 100-Jahr-Feierlichkeiten bilden. Ein erster verschwommener Teaser deutet auf ein sportlich ausgelegtes Naked Bike.