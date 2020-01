Royal Enfield 500 Der große Eintopf wird eingestellt

Bei Royal Enfield steht der Generationswechsel an. Die klassischen 500er-Einzylinder werden eingestellt. Im Sommer 2020 folgt noch eine finale Edition.

Die Royal Enfield-Modelle mit dem 499 cm³ großen, luftgekühlten Einzylindermotoren gelten als Klassiker schlechthin. Ihre Produktionshistorie reicht bis 1932 zurück. Immer wieder gelang es den Indern das Konzept sanft zu modernisieren und so frisch zu halten. Auch der Retro-Boom der vergangenen Jahre bescherte den Indern gute Absatzzahlen.

Euro 5 killt 500er-Single

Jetzt steht der 500er aber vor seinem finalen Aus. In Indien und Asien graben die ähnlich aufgemachten, aber moderneren 350er-Modelle der 500er das Wasser ab, da sie günstiger zu bekommen und unterhalten sind. Wer mehr Leistung will, greift zu den erfolgreichen 650er-Zweizylindern. In Europa schaffen die 500er die kommende Euro 5-Norm nicht.

In Indien sind so schon die meisten 500er-Varianten aus dem Angebot von Royal Enfield entfallen, in Europa soll nach Angaben von DACH-Importeur KSR im Sommer 2020 Schluss sein. Zum Finale wird es aber noch eine Sonderedition des Einzylinders geben. Die sich auftuende Lücke im Modellprogramm soll aber dann schnellstmöglich ein neues Royal Enfield-Modell schließen, bestätigt eine Sprecherin der KSR Group gegenüber MOTORRAD.