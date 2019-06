Beim neuen Sondermodell ließen sich die Royal Entfield-Entwickler von der Trial-Bullet von 1949 inspirieren, mit der Johnny Brittain zahlreiche Siege, beispielsweise bei den International Six Days Trial, einfuhr. Es wird sie in zwei verschiedenen Varianten geben, die sich bei der Motorisierung und der Lackierung unterscheiden. Die Royal Enfield Bullet Trials Works Replica mit 499 cm³ wird es ausschließlich in einer grünen Lackierung geben. Zusätzlich gibt es eine Variante mit einem 346-cm³-Motor, die in der Lackierung „Bullet Trials Works Replica 350 Red“ an den Start gehen wird. Abgesehen davon scheinen sich die beiden Modelle nicht großartig voneinander zu unterscheiden.

Auch in Deutschland erhältlich?

Der luftgekühlte Einzylinder-Motor der 350er soll knapp 20 PS bei 5.250/min leisten. Bei der 500er sind es 27 PS bei 5.250/min. Beinahe vollgetankt (90 Prozent Tankfüllung) wiegt die 350er dabei 187 Kilogramm. Die 500er ist mit 192 Kilogramm etwas schwerer. Mit heutigen Trial-Motorrädern haben die beiden Sondermodelle somit nicht allzuviel gemein. Das Haupteinsatzgebiet der beiden Bullets dürfte sich allerdings ohnehin eher auf asphalierten Straßen und im leichten Gelände befinden.

Foto: Royal Enfield Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden es die beiden Sondermodelle wohl leider eher nicht nach Deutschland schaffen.

Zum Preis hat sich Royal Enfield bis dato nicht geäußert. Zudem stellt sich für Interessenten in Deutschland die Frage, ob es das Sondermodell überhaupt jemals zu uns schafft. Bei bisherigen Sondermodellen von Royal Enfield gingen wir hierzulande, zumindest bisher, meist leer aus.