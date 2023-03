Royal Enfield Scram von Bombay Custom Works Comic-Traum aus Bombay als Supermoto

Sie treiben es auf die Spitze, die Macher von Royal Enfield. Seit Jahren fährt der Hersteller alle neuen Modelle direkt zu namenhaften Customizern und lässt die Künstler machen. Was Yamaha als Yard Built medial leicht überzog, läuft bei Enfield in unseren Breiten ruhiger ab, da meist heimische Umbauer engagiert werden. Schade, denn so schlüpfte der großartige Street-Tracker auf Scram-Basis fast durchs Netz.

Royal Enfield Scram Supermoto

Bombay Custom Works (BCW) – es ist zu erraten – aus Bombay, baute die Royal Enfield Scram um zur comic-bunten Supermoto. An Chassis und Motor änderten die Umbauer nichts, an allem anderen lagen hingegen öfter Hände, Hammer, Flex und Schweißgeräte an.

Besonders am Heck, das BCW aus Stahlrohren komplett neu formte: kürzer, höher, schmaler waren wohl – kleines Wortspiel – Rahmenbedingungen für das Gitterwerk. Nach hinten schließt ein kurzer Dirt-Fender ab, den Tankschluss schafft eine neue, dickere Sitzbank. Die schließt allerdings nicht mehr an den serienmäßigen toasterförmigen Tank an, sondern an eine neue Tankblase, dem Peanut-Tank alter Sportster nicht unähnlich.

Neue Räder für die Scram

Im Serienfahrwerk mit Telegabel vorn und Stahlschwinge hinten sind neue Räder drehbar gelagert. Hinten wie vorn reduziert BCW den Felgendurchmesser auf 17 Zoll (43,18 cm) und bezieht die Speichenfelgen mit sportlichen Straßenreifen. Die Bremsanlage von Bybre bleibt auf Serienstand.

Comic-Lack für 90er-Fans

Wir müssen über den Lack sprechen: Eine großartige Mischung aus kräftigen Pastelltönen und wilder Comic-Kunst mit Ikonen der 90er-Jahre, gemischt mit einer Skyline an dem Tank. Und so lackiert ergibt die Kombination aus dem Nummernhalter vorn und dem hochgelegten Fender noch viel mehr Sinn.

Fazit

Im Auftrag von Royal Enfield baute Bombay Custom Works eine Scram zur Supermoto um. Mit neuem Heckrahmen, leichten Änderungen der Front und einem grandiosen Lackdesign ist die Enfield kaum noch zu erkennen.