Royal Enfield Sondermodelle Thunder & Lightning 2 wie Blitz und Donner

Für die europäischen Fans hat der ursprünglich englische, längst indische Motorradhersteller Royal Enfield 2 Special Editions angerichtet. Dabei seien die Lackierungen "von der reichen Royal Enfield-Tradition sowie von den Interceptor und Continental GT Modellen aus verschiedenen Jahrzehnten inspiriert worden". Im Frühjahr 2023 kommen die Thunder Edition Continental GT 650 und die Lightning Edition Interceptor 650 zu den Royal Enfield-Händlern in Europa. Zusätzlich zu den Lackvarianten werden Thunder & Lightning mit diversem Originalzubehör ausgestattet.

Thunder Edition Continental GT 650

Für die Thunder Edition des Café Racers Continental GT 650 mit tieferem Lenker und sportlicherer Sitzposition werden diese Komponenten verwendet: höherer und getönter Windschild, Lenkerendenspiegel, Ölwannenschutz aus Aluminium, Motorschutzbügel aus Edelstahl und Soft-Gepäcktaschen in Schwarz sowie der dazugehörige Befestigungssatz. Einfarbig in "Rocker Red" oder "British Racing Green" kostet die Thunder Edition in Deutschland 7.670 Euro, zweifarbig in "Ventura Storm" oder "Dux Deluxe" 7.870 Euro und als Chrom-Ausführung namens "Mr. Clean" 8.070 Euro.

Lightning Edition Interceptor 650

Die Lightning Edition der Interceptor 650 mit höherem Lenker und komfortablerer Sitzposition wird mit diesen Originalzubehörteilen bestückt: höherer und getönter Windschild, Touring-Spiegel, Touring-Sitzbank in Braun, Ölwannenschutz aus Aluminium, Motorschutzbügel aus Edelstahl und Soft-Gepäcktaschen in Schwarz sowie der dazugehörige Befestigungssatz. Einfarbig in "Canyon Red", "Ventura Blue" oder "Orange Crush" kostet die Lightning Edition in Deutschland 7.430 Euro, zweifarbig in "Sunset Strip", "Downtown Drag" oder "Baker Express" 7.730 Euro und als Chrom-Ausführung namens "Mark II" 8.030 Euro.

Luft-ölgekühlter Reihenzweizylinder mit 48 PS

Entwickelt wurde der luft-ölgekühlte Reihenzweizylindermotor mit poliertem Aluminiumgehäuse, 270 Grad Hubzapfenversatz, einer obenliegenden Nockenwelle und 4 Ventilen pro Zylinder übrigens im englischen Technologiezentrum von Royal Enfield – nur wenige Meilen beziehungsweise Kilometer vom Triumph-Werk entfernt. Aus 648 Kubik werden angenehm brummende und EU-stufenführerscheinkonforme 48 PS Spitzenleistung geholt. Im 6. Gang werden damit über 160 echte km/h Höchstgeschwindigkeit erzielt – traditionell die Schallmauer für klassische Café Racer.

Klassisches Chassis mit Harris-Know how

Das konsequent klassisch aufgebaute Stahlrohr-Chassis mit 2 Federbeinen hinten wurde ebenfalls in England entwickelt – und sogar zusammen mit den Spezialisten von Harris Performance abgestimmt. So modern wie erforderlich ist die Bremsanlage mit je einer Scheibenbremse pro Rad und ABS. Wie der Motor wird das Fahrwerk unverändert für die Sondermodelle Thunder & Lightning übernommen. "Solange der Vorrat reicht", heißt es dazu von Royal Enfield, allerdings ohne konkrete Stückzahlen. Limited Editions sind diese Special Editions somit nicht. Umso attraktiver erscheinen sie indes durch die moderaten Preise, je nach Modell und Lackvariante lediglich zwischen 340 Euro und 440 Euro über der jeweiligen Standardausführung.

Fazit

Special Editions von Royal Enfield zum Frühjahr 2023, nur für Europa: Thunder Edition Continental GT 650 und Lightning Edition Interceptor 650. Diverses Originalzubehör inklusive – zu moderaten Preisen.