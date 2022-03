Triumph Bonneville T120 Gibson Einzelstück Das Plektrum immer griffbereit am Sattel

Für den Distinguished Gentlemen Ride haben Triumph und Gibson ein einzigartiges Sondermodell der T120 aufgelegt, dass die Plektrums an der Sitzbank trägt.

Der Distinguished Gentlemans Ride findet seit 2012 statt und sammelt Spenden für die Gesundheitsvorsorge für Männer. Klartext: Vorsorge gegen Prostata-Krebs. Zum Jubiläum haben Hauptsponsor Triumph Motorcycles und Gitarrenhersteller Gibson jeweils Sondermodelle ihrer klassischen Modellreihen Bonneville und Les Paul Standard aufgelegt, die als Duo unter allen Spendern des 2022er-DGR verlost werden.

Triumph Bonneville T120 – 1959 Legends Custom Edition

Die aktuelle T120 Bonneville wird zum Unikat durch eine spezielle von Hand aufgetragene Lackierung im gold-orangen Stil der Les Paul. Hinzu kommen neue Motordeckel, die das Sondermodell benennen. Der Tank ist mit einer Grafik verziert, die an den ikonischen Gitarrenkopf der Gibson erinnert. Feines Feature: In der neuen Ledersitzbank sind kleine Taschen, um die fürs Spielen der Les Paul nötigen Picks oder Plektrums immer griffbereit zu haben.

Gibson Les Paul Standard Reissue – 1959 Legends Custom Edition

Die Klampfe zum Krad ist eine Reissue der Standard von 1959. Die Reissue-Modelle mit der gewölbten Decke wurden 2008 als Serienversion wieder aufgelegt. Sie trägt wie die Bonneville das Gibson-Farbschema Sunburst. Das Schlagbrett ist handgefertigt und erinnert an die Kühlrippen des 1.200er-Twins von Triumph, der Deckel der Pick-Ups der Les Paul sind mit einem Logo von Triumph verziert.

The Distinguished Gentlemans Ride 2022

Der diesjährige weltweite Charity Run findet am 22. Mai allein in Deutschland in 20 Städten statt, weltweit fanden 2020 2.531 Runs statt. Bislang nahmen 340.000 Fahrer teil und spendeten über 31 Millionen Dollar für die Krebsvorsorge.