Triumph Gold Line Editionen Modern Classics in Gold veredelt

Triumph-Kunden lieben es offensichtlich exklusiv, besonders wenn es um die farbliche Gestaltung ihrer Bikes geht. Die Briten beantworten die Kundennachfragen mit den vorgestellten Gold Line Editionen für insgesamt acht Modelle aus der Modern Classic-Familie. Zu haben sind die Gold Line-Modelle nur im Modelljahr 2022, bei den Händlern verfügbar ab Dezember 2021.

Wie der Name schon sagt, haben alle der neuen Gold Line Editions aus der Bonneville-Modellfamilie ein gemeinsames Merkmal: handgemalte Goldlinien von den Experten in Großbritannien aufgetragen. Sie sind das I-Tüpfelchen auf den ganz besonderen Farbdesigns der neuen Sondermodelle. Technisch entsprechen die Gold-Line-Modelle dem jeweiligen Basis-Motorrad.



Wer eine Bonneville T100 Gold Line Edition ordert, erhält den Tank in den Farben Silver Ice und Competition Green, umrandet mit handgemalten goldenen Zierlinien und Gold Line-Logo. Ergänzend setzt dieses Modelle auf Schutzbleche und Seitendeckel ebenfalls in Silver Ice – mit Streifen in Competition Green auf den Seitendeckeln, neuem weiß-goldenen Bonneville T100-Logo und handgemalten goldenen Zierlinien.

Triumph

Die Street Scrambler Gold Line Edition trägt einen Tank in Matt Pacific Blue mit Streifen in Graphite, goldenen Triumph-Tanklogos und Gold Line-Logo sowie handgemalte Goldlinien entlang des Tankstreifens und um die Einsätze aus gebürsteter Folie am Tank. Die Schutzbleche vorne und hinten kommen in Matt Jet Black und die Seitendeckel tragen ein neues goldenes Street Scrambler Logo.

Triumph

Soll eine Bonneville Speedmaster Gold Line Edition in die Garage rollen, dann darf sich deren Käufer über einen Tank in Silver Ice mit Sapphire Black-Doppelstreifen-Design und Einsätzen am Tank aus gebürsteter Folie, eingefasst mit handgemalten Goldlinien und elegantem Gold Line-Logo freuen. Weitere Jubelarien könnten Scheinwerfergehäuse, Schutzbleche und Seitendeckel in Sapphire Black mit neuen, goldenen und silbernen Bonneville Speedmaster Logos und handgemalter goldener Einfassung auslösen.

Triumph

Doch lieber eine Bonneville Bobber Gold Line Edition? Die setzt sich mit Tank und Schutzbleche in Carnival Red mit goldenen Triumph-Tanklogos und Gold Line-Logo, Sapphire Black-Doppelstreifen-Design und Einsätzen am Tank aus gebürsteter Folie, eingefasst mit handgemalten Goldlinien in Szene. Ihre Seitendeckel kommen in Sapphire Black mit neuem Bonneville Bobber-Logo in Gold und Silber und handgemalter Goldlinie.

Triumph

Weiter geht es mit der Bonneville T120 Gold Line Edition. Die trägt ihren Tank in den Farben Silver Ice und Competition Green, umrandet mit handgemalten Goldlinien und elegantem Gold Line-Logo zur Schau. Schutzbleche und Seitendeckel erstrahlen ebenfalls in Silver Ice – mit Streifen in Competition Green auf den Seitendeckeln, neuem weiß-goldenen Bonneville T100-Logo und handgemalten goldenen Zierlinien.

Triumph

Auch zu haben: die Bonneville T120 Black Gold Line Edition mit einem Tank in Matt Sapphire Black und Matt Silver Ice, umrandet mit handgemalten Goldlinien, kombiniert mit Schutzbleche, Scheinwerfergehäuse und Seitendeckel ebenfalls in Matt Sapphire Black – mit Streifen in Matt Silver Ice auf den Seitendeckeln sowie neuem schwarz-goldenem Bonneville T120 Black-Logo und handgemalten Goldlinien.

Triumph

Abgerundet wird die Gold Line-Familie mit zwei Scrambler-Modellen. Die Scrambler 1200 XC Gold Line Edition bringt einen Tank in Carnival Red und Storm Grey mit alusilbernen Streifen und Einsätzen aus gebürsteter Folie mit handgemalter goldener Einfassung und Gold Line-Logo mit. Seitendeckel und Scheinwerfergehäuse sind in Jet Black lackiert.

Triumph

An der Scrambler 1200 XE Gold Line Edition kombinieren die Briten einen Tank in Baja Orange und Silver Ice mit Streifen in Pure White und Einsätzen aus gebürsteter Folie mit handgemalter goldener Einfassung und Gold Line-Logo. Auch hier sind die Seitendeckel und das Scheinwerfergehäuse in Jet Black gehalten.

Triumph

Preise Triumph Gold Line Modelle 2022 Gold Line Sondermodell Preis Deutschland Preis Österreich BONNEVILLE T100 11.450,- Euro 12.250,- Euro STREET SCRAMBLER 11.750,- Euro 12.450,- Euro SCRAMBLER 1200 XC 14.950,- Euro 17.550,- Euro SCRAMBLER 1200 XE 15.950,- Euro 18.750,- Euro BONNEVILLE T120 13.600,- Euro 14.900,- Euro BONNEVILLE T120 BLACK 13.600,- Euro 14.900,- Euro BONNEVILLE SPEEDMASTER 15.050,- Euro 17.050,- Euro BONNEVILLE BOBBER 15.050,- Euro 17.050,- Euro

Zu den deutschen Preisen addieren sich noch die Nebenkosten. Die Preise für Österreich enthalten die NOVA und die Nebenkosten.

Fazit

Triumph-Kunden wollen mehr Individualität bei den Farben. Bitteschön – die Gold Line-Modelle mit edlen von Hand aufgetragen goldenen Linien.