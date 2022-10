Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition Für 007 zum Sechzigsten

Erst mit dem bis auf Weiteres letzten Bond-Film "No time to die – Keine Zeit zu Sterben" begann die Partnerschaft zwischen den beiden britischen Kultmarken James Bond und Triumph. Stichwort: Product Placement. In "No time to die" schanzte James Bond beziehungsweise Schauspieler Daniel Craig beziehungsweise zwei Stuntmen spektakulär durch eine italienische Kleinstadt. Mit einer Triumph Scrambler 1200 XE, die dann im September 2022 für sagenhafte 138.600 Britische Pfund versteigert wurde. Schon bevor der Blockbuster in die Kinos kam, hatte es eine entsprechende Special Edition der Scrambler 1200 gegeben. Auch von der Tiger 900 gab es inzwischen eine Bond Edition.

Speed Triple 1200 RR als 3. Bond Edition

Nun gibt es eine weitere Bond Edition von Triumph, diesmal auf Basis der Design-Ikone Speed Triple 1200 RR. Insgesamt sind diesmal nur 60 Exemplare geplant – passend zu 60 Jahren James Bond. 10 davon sollen in Deutschland und Österreich verteilt werden. Hierzu startet am 17. Oktober 2022 eine Auktion, bei der die Sammlerstücke versteigert werden. Die dabei erzielten Überschüsse, ausgehend vom Standardpreis, sollen dann für einen guten Zweck gespendet werden. Genauere Informationen zur Auktion gibt’s demnächst auf der Homepage von Triumph Deutschland.

Sonderlackierung mit Bond-Akzenten

Besonderheit der Speed Triple 1200 RR Bond Edition ist die Sonderlackierung mit Schwarz, zwei Grautönen und goldfarbenen Zierlinien sowie mit Grafiken zu allen 25 James Bond-Originaltiteln auf dem Tank. Zudem ist die Cockpitverkleidung mit dem berühmten Pistolenlauf-Dekor versehen. Hinzu kommen weitere Logos und Embleme sowie die Nummerierung an der Lenkerklemmung. Als Dreingabe bekommen die Käufer jeweils ein handsigniertes Echtheitszertifikat und eine Abdeckhaube mit 007-Beschriftung.

Technisch unveränderter 180-PS-Triple

Technisch bleibt die Speed Triple 1200 R für diesen Zweck unverändert. Es bleibt also bei 180 PS Nennleistung für den Reihendreizylinder mit 1.160 Kubik. Und bei der aktuellen Vollausstattung, allem voran den semi-aktiven Fahrwerkskomponenten von Öhlins. Als Basispreise für die Versteigerung ergeben sich damit 24.845 Euro in Deutschland beziehungsweise 28.295 Euro in Österreich.

Fazit

Eine spezielle Gelegenheit für Triumph-Fans, James Bond-Fans und Sammler ist die Versteigerung der insgesamt 60 Speed Triple 1200 RR Bond Edition ab 17. Oktober 2022.