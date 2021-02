Triumph Street Twin (2021) Mit Euro 5 und Sondermodell

Triumph rüstet seine Modern Classic-Modelle für die Euro 5-Vorgaben. Die Street Twin als Bestseller der Modellfamilie, wird zwar nicht stärker, dafür aber in vielen Punkten modellgepflegt. Neu ist auch die Sonderedition Gold Line.

Die Triumph Street Twin trägt zum Modelljahr 2021 die neueste Generation des 900 cm³ großen Zweizylinders. Der erfüllt jetzt die Euro 5-Norm und leistet dabei unverändert 65 PS bei 7.500/min und 80 Nm bei 3.800 Touren. Der Twin wird per Ride-by-Wire angesteuert, bietet ein Wartungsintervall von 16.000 Kilometern und kann auch auf A2-Niveau gedrosselt werden.

Bequemere Sitzbank

Der klassisch-moderne Look der Street Twin wurde für 2021 mit neuen Merkmalen aktualisiert. Darunter sind neue Gussräder, neue Seitendeckel und verbesserte Details – unter anderem Scheinwerferhalter und neue Drosselklappenabdeckungen aus gebürstetem Aluminium sowie schwarze Motorabdeckungen mit Bonneville-Signatur. Die neue Sitzbank präsentiert sich zehn Millimeter stärker und mit einem neuen Schaumstoff bestückt, der den Komfort erhöhen soll. Die Sitzhöhe liegt bei 765 Millimeter.

Triumph

Die neue Street Twin wird ab April 2021 in Deutschland für 9.300 Euro (zzgl. Liefernebenkosten) bei den Händlern stehen. Die 2021 Street Twin ist in drei Farboptionen – Cobalt Blue, Matt Ironstone und Jet Black – erhältlich.

Sonderedition Gold Line

Triumph

Wer es exklusiver möchte, kann zur neuen Gold Line-Variante greifen. Die handgefertigte Custom-Edition der 2021 Street Twin bietet alle Updates der neuen Generation und glänzt darüber hinaus mit dem einem klassischen Triumph-Logo und handgemalten, goldfarbenen Verzierungen sowie neue Seitendeckel mit einem individuellen Street Twin-Logo und gefräste Details an den Speichen der Räder. Von der Gold Line werden weltweit nur 1.000 Exemplare aufgelegt. Jedes kommt mit einem Echtheitszertifikat.

Für die ab Juni 2021 ausschließlich in der Lackierung Matt Sapphire Black verfügbare Street Twin "Gold Line" verlangt Triumph in Deutschland 600 Euro Aufpreis. Der Grundpreis zuzüglich Nebenkosten liegt so bei 9.900 Euro.

Fazit

Triumph verändert den Bestseller der Modern Classic-Familie zum neuen Modelljahr nur dezent. Neben der obligatorischen Euro 5-Anpassung gibt es eine bequemere Sitzbank sowie ein auf 1.000 Exemplare limitiertes Sondermodell.