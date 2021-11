Triumph Street Twin EC1 Limited Edition, aber nicht für uns

Das Sondermodell orientiert sich an der Motorradkultur im Londoner East End, ist aber nicht für den deutschen Markt vorgesehen.

Im Londoner East End tummelt sich eine große Community aus Künstlern und Designern. Die Motorradkultur setzt auf echte Klassiker und Underground-Stil. Mit dem Sondermodell EC1 der Street Twin versucht Triumph diesen Spirit in einem Motorrad einzufangen.

Silberne Zweifarblackierung

Zu den Merkmalen der Triumph Street Twin EC1 zählt eine Zweifarblackierung in den Farbtönen in Matt Aluminium Silver und Matt Silver Ice, die um handgezogene silberne Linien, speziellen EC1-Grafiken sowie mit einem klassischen Triumph-Emblem ergänzt wird. Ein farblich passender Flyscreen ist als Option zu haben. Als Kontrastprogramm fahren die Gussfelgen, die Rückspiegel, die Blinkergehäuse, die Sitzbank und das Motorgehäuse in Schwarz.

Technisch entspricht das Sondermodell der Basis-Street Twin. Zu haben ist die Triumph Street Twin EC1 ab Februar 2022, allerdings nicht bei den deutschen Triumph-Händlern. Nach Auskunft des deutschen Importeurs ist das Sondermodell für Deutschland und Österreich nicht vorgesehen. In Italien wird sie zu Preisen ab 9.850 Euro angeboten, in Großbritannien ab 9.000 Pfund. Im Triumph-Portfolio wird sie nur im Modelljahr 2022 zu finden sein – aus dieser zeitlichen Limitierung resultiert eine Exklusivität der Limited Edition.