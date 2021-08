Voge 300 ACX 300er-Single jetzt auch als Scrambler

Im deutschen Voge-Programm findet sich die 300er als sportlich gezeichnetes Naked Bike Voge 300 R und als Retro-Modell Voge 300 AC. In Spanien ergänzen die Chinesen das Portfolio jetzt um eine neue Scrambler-Variante mit Namen Voge 300 ACX. Die leitet sich direkt von der 300 AC ab.

Verwandlung über Anbauteile

Der der 292 cm³ große Einzylinder-Viertakter mit Vierventiltechnik und Flüssigkeitskühlung wird unverändert übernommen und leistet auch im Scrambler-Modell 26 PS bei 8.500 Touren sowie 23,3 Nm Drehmoment bei 6.500/min. Geschaltet wird per Sechsgang-Getriebe, der Endantrieb erfolgt über eine Kette. Die Verwandlung zum Scrambler erreicht Voge durch verschiedene neue Anbauteile. So trägt die ACX statt Gussfelgen nun Speichenräder in der gleichen Dimension. Auch die Reifengrößen bleiben mit 110/70-17 vorn und 150/60-17 hinten unverändert. Die ACX trägt lediglich gröber profilierten Gummi.

Voge Stilbildend sind die neuen Speichenräder mit grobstolligen Reifen.

Neu an der ACX ist auch das kleine Windschild über dem Rundscheinwerfer. Die deutlichste Veränderung bringt der Heckbereich mit: Das Kennzeichen wandert samt Blinkern an einen hinter der Sitzbank angesetzen Kotflügel. Der Schwingenausleger der AC entfällt. Neu ist auch die einteilige Sitzbank, die die gestufte, zweiteilige Bank der AC ersetzt. Abgerundet wird die Verwandlung durch eine neues Farbkonzept. Teile, die an der AC noch schwarz waren, dürfen jetzt silbern glänzen.

Bislang nur in Spanien

In Spanien ist die neue Voge 300 ACX zu Preisen ab 4.195 Euro zu haben. Sie liegt damit 400 Euro über der 300 AC. In Deutschland kostet die AC aktuell ab 3.799 Euro. Ob die ACX auch zu uns kommt, darüber ist noch nichts bekannt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch.

Fazit

Voge hat basierend auf dem Retro-Bike 300 AC die Scrambler-Version 300 ACX aufgelegt. Bislang ist die nur in Spanien zu haben, der Aufpreis zur AC liegt bei 400 Euro. Wir erwarten die ACX auch bei uns.