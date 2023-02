Voge 525 ACX: 48-PS-Scrambler

Die Scrambler-Variante Voge 525 ACX basiert auf der 500 AC. Der Reihenzweizylinder mit zwei obenliegenden Nockenwellen und Flüssigkeitskühlung legt aber von 471 auf 494 cm³ zu. Das geht mit einer Steigerung um 0,5 kW auf 47,6 PS einher, womit sich die Voge 525 ACX unmissverständlich ins rechte Licht für die europäische A2-Führerscheinklasse rückt. Auch ein Drehmomentanstieg bringt der Hubraumzuwachs: von 42,5 Nm legt der Zweizylinder auf 44,5 Nm bei 7.000/min zu. Außerdem wird für die Scrambler-Variante Voge 525 ACX der Auspuff hochgelegt.

Voge 525 ACX mit Speichenrädern

Fahrwerk mit Stahlrohrrahmen, 41-mm-Upside-down-Gabel und einstellbarem hinteren Stoßdämpfer sowie die Nissin-Bremsen ähneln aber weiterhin der 500 AC. Änderungen hingegen bei den Radgrößen: Statt den 17-Zöllern der 500 AC mit 120/70 vorn und 160/60 hinten rollt die Voge 525 ACX auf 19- und 17-Zoll-Speichenrädern mit den Reifengrößen 110/80 vorn und 150/70 hinten.

Mit einem Radstand von 1.450 mm, einer Sitzhöhe von 820 mm, einer Bodenfreiheit von 200 mm und einem Gewicht von 185 kg (ohne Sprit) sollte die Voge 525 ACX für die meisten Fahrerinnen und Fahrer passende Formate bieten.

Scrambler mit Fahrmodi, LED, USB-Anschluss

Zur Ausstattung der Voge 525 ACX gehören zwei Fahrmodi, LED-Beleuchtung rundum, ein 7-Zoll-Display im Cockpit sowie ein USB-Anschluss, über den das Smartphone aufgeladen werden kann.

Ab wann die Voge 525 ACX in Deutschland verfügbar ist und wie viel sie kosten wird, ist noch nicht bekannt. Da Voge Italia sie aber schon im Angebot hat, könnte es zum Saisonstart 2023 auch hierzulande klappen. In Italien wird die Voge 525 ACX für 6.790 Euro angeboten. In Deutschland könnte sie bei 6.990 Euro Listenpreis landen.

Technische Daten Voge 525 ACX

Motor: Zweizylinder-Reihenmotor, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC

Hubraum: 494 cm³

Kompressionsverhältnis: 11,5:1

Leistung: 47,6 PS (35 kW) bei 8.500/min

Drehmoment: 44,5 Nm bei 7.000/min

Kraftstoffversorgung: elektronische Kraftstoffeinspritzung

Getriebe: 6 Gänge

Endantrieb: Kette

Rahmen: Stahlrohrrahmen, Schwinge aus Aluminium

Vorderradaufhängung: 41 mm Upside-Down-Gabel

Hintere Federung: progressiver Stoßdämpfer, einstellbar in der Vorspannung

Bremse vorn: 300 mm Doppelscheibenbremse, Nissin-Doppelkolbenbremssattel

Bremse hinten: 220-mm-Scheibe, Nissin-Bremssattel mit Einfachkolben

Räder: 19- und 17-Zoll-Speichenfelgen; Reifen vorn: 110/80-19; hinten: 150/70-17

Länge: 2.150 mm; Breite: 820 mm; Höhe: 1.230 mm

Radstand: 1.450 mm

Bodenfreiheit: 200 mm

Sitzhöhe: 820 mm

Gewicht: 185 kg (trocken)

Tankinhalt: 19 Liter

Fazit

Eine attraktive Modellvariante im Scrambler-Stil für 2023. Technische Basis ist die Voge 500 AC. Mit ein paar Kubik mehr Hubraum dürfte die 525 ACX ihre knapp 48 PS Spitzenleistung etwas durchzugstärker abliefern. Termin für die Markteinführung in Deutschland und Preis sind noch nicht final bekannt, doch Frühjahr 2023 und um die 6.990 Euro dürfen erwartet werden.