Voge 500 AC 2022 Modern-Classic mit Honda-Twin aus China

Nach knapp zwei Jahren Spannung ist es offziell: Voge bringt die 500 AC nach Europa. Nach der 300 AC mit dem 300er-Einzylinder erweitert die 500er die Modern-Classic-Reihe von Voge. Wie in den 500er-Voge-Schwestermodellen 500 R, 500 DS und 500 DSX arbeitet in der neuen 500 AC der 471 cm³ große Reihenzweizylinder mit 47 PS und 44,5 Nm Drehmoment, der im Ursprung ein 500er-Twin von Honda ist.

Wertiges Fahrwerk

Vorne arbeitet einen 41er Kayaba-USD-Gabel mit 128 Millimeter Federweg, hinten stützt sich die Zweiarmschwinge zentral über ein Federbein des gleichen Herstellers ab. Verzögert wird mit einer 298er-Doppelscheibe mit zwei schwimmenden Nissin-Sätteln vorn und einer 240er-Disc am Hinterrad in Kombination mit einem ABS von Bosch. Auf den 17 Zoll großen Gussrädern sind Reifen von Pirelli der Dimension 120/70 vorn und 160/60 hinten montiert. Das Gewicht der Voge 500 AC liegt fahrfertig bei 198 Kilogramm.

Klassischer Look

Die Differenzierung zum Schwestermodell 500 R erfolgt über eine komplett neue Tank-Sitzbanklinie, die deutlich klassischer ausfällt. Hier orientiert sich die Voge 500 AC an ihrer einzylindrigen Schwester 300 AC, ohne diese jedoch zu kopieren. Vor der Gabel hängt ein Rundscheinwerfer mit LED-Technik. Das TFT-Display im Cockpit bleibt erhalten. Dafür bekommt die AC einen neuen, konisch geformten Edelstahl-Endschalldämpfer. Das Kennzeichen wandert samt Blinker vom Heck hinunter an einen Schwingenausleger. Der Tankinhalt liegt laut Voge bei 19 Liter, was bei einem Normverbrauch von 4,1 Litern auf 100 Kilometer theoretische 463 Kilometer Reichweite ermöglicht.

Moderne Technik

Ein nicht alltägliches Merkmal einer 500er ist das TFT-Display mit unterschiedlichen Anzeigemodi und lichtabhängiger Beleuchtung. Es zeigt neben den üblichen Werten des Bordcomputers zusätzlich den Reifenfülldruck an und kann per Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt werden. Eben dieses kann per USB-Buchse geladen werden.

Moderner Preis

Voge ruft für die neue 500 AC einen Preis von 6.199 Euro auf und damit 400 Euro mehr als für die Basismaschine Voge 500 R. Angeboten wird die AC ab sofort, es kann zwischen einer Farbe gewählt werden: Silber-Grau.

Fazit

Die Voge 500 AC tritt als klassisch gezeichnetes Naked Bike an. Mit ihrem 47 PS starken Zweizylinder passt sie gut in die A2-Klasse. Mit knapp 6.200 Euro ist sie auch durchaus attraktiv eingepreist.