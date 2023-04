Voge AC 300 Café ab 2023 Café Racer mit knapp 30 PS für 2.700 Euro

Als Voge, die Eigenmarke des chinesischen Herstellers und BMW-Partners Loncin, Ende März 2023 einige neue Modelle auf einer Messe in China präsentierte, war sie sofort der Publikumsliebling: die AC 300 Café.

Voge AC 300 Café auf Basis der 300 AC

Mit relativ geringem Aufwand macht Voge aus dem Basis-Naked Bike 300 AC einen flotten Café Racer namens AC 300 Café. Wesentliche Stilelemente für den sportlich angehauchten Retro-Look sind der tiefere Stummellenker sowie die Lampenmaske vorn und die Heckbürzel-Abdeckung auf dem Soziuspolster hinten. Verstärkt wird der neoklassische Auftritt mit mehrfarbigen Lackierungen sowie mit verchromten Lenkerenden-Rückspiegeln, einem etwas auffälliger inszenierten Schalldämpfer und einem klassisch unter dem Rücklicht herausragenden Kennzeichenhalter.

Circa 170 Kilogramm mit Sprit und Bosch-ABS

Vom sportlicher angeordneten Lenker mitsamt entsprechender Sitzposition und Gewichtsverteilung abgesehen, scheint das Fahrwerk unverändert von der 300 AC übernommen zu werden. Das bedeutet: ansehnliches Stahlrohr-Chassis mit Upside-down-Telegabel vorn und Schwinge mit vorspannbarem Zentralfederbein hinten. Die Reifenformate an den Aluminiumguss-Rädern: 110/70-17 vorn und 150/60-17 hinten. Am Vorderrad wird mit einer 300er-Doppelscheibe gebremst, am Hinterrad mit einer 220er-Einzelscheibe, jeweils überwacht von einem Bosch-ABS.

Mit 15 Litern Sprit im Tank wiegt die 300 AC 170 Kilogramm, die AC 300 Café dürfte trotz der zusätzlichen Verkleidungsteile kaum schwerer sein. Auch die Sitzhöhe wird anfängerfreundlich nicht die 80-Zentimeter-Marke überschreiten. Angeblich soll sie über die Vorspannung des Federbeins vierstufig einstellbar sein, von 770 bis 800 Millimeter.

Einzylinder-Motor mit 28,5 PS

Wie bei der 300 AC kommt als Antrieb der moderne, wassergekühlte Viertakt-Einzylindermotor mit 4 Ventilen und Benzineinspritzung, ein Eigenprodukt von Loncin, zum Einsatz. Mit genau 292 Kubik bringt er es immerhin auf 28,5 PS (21 kW) bei 8.500/min sowie auf 24,5 Nm bei 6.500/min – Euro-5-konform. Dementsprechend darf das 6-Gang-Getriebe emsig durchgeschaltet werden. Die für Café Racer einst so wichtige 100-mph-Schwelle, also 160 km/h, kann die AC 300 Café so nicht erreichen. Realistisch erscheinen um 140 km/h.

AC 300 Café ab Frühjahr 2023 in China für nur 2.700 Euro

In China kam die Voge AC 300 Café im Frühjahr 2023 in den Handel. Für 20.680 Yuan, umgerechnet nur 2.700 Euro. Ob und gegebenenfalls wann diese neue Modellvariante nach Europa und nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Das Basis-Modell 300 AC kostet in Deutschland 3.999 Euro (Stand April 2023), demnach wäre für die AC 300 Café in Deutschland mit über 4.000 Euro zu rechnen.

Fazit

Ein flotter kleiner Café Racer, original ab Werk: BMW-Partner Loncin präsentierte im Frühjahr 2023 in China die neue Modellvariante AC 300 Café. Zwar nur mit Einzylindermotor und 28,5 PS, dafür relativ handlich und leicht, um 170 Kilogramm. Und obendrein preislich attraktiv: In China kam die schicke AC 300 Café für umgerechnet nur 2.700 Euro in den Handel. Was sie in Deutschland kosten wird, wenn sie nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Das technisch weitgehend identische Basis-Modell 300 AC kostet 2023 hierzulande 3.999 Euro.