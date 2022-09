Yamaha SR 400 Limited Edition: 400 Stück für Thailand

2021 war Schluss. Nach 43 Jahren stellte Yamaha die SR 400 in Japan ein. Die Export-Version SR 500 gibt es schon länger nicht mehr. Selbst in den USA gab es den Kult-Single zuletzt weder als 400er noch als 500er. Einzig in Thailand bot Yamaha die SR 400 weiter an. Und von dort kommen Nachrichten: Yamaha legt eine Limited Edition von "The Big Single" auf. 400 Stück wird es geben, und alle kommen im Lackdesign der Ur-SR von 1978.

Yamaha SR 400 Limited Edition

Technisch leistet der Einzylinder mit 399 Kubik weiterhin 23 PS und 27 Nm. Niedrige 785 Millimeter Sitzhöhe treffen auf 174 Kilogramm Gewicht. An diesen Werten hat sich seit Jahren nichts geändert. Die Limited Edition setzt sich vom Standard-Modell ab durch die Limitierung auf 400 Stück, exklusives Lackdesign der 1978er-SR, eine Plakette mit Nummerierung sowie eine Geschenkbox mit graviertem Zippo-Feuerzeug und Schlüsselanhänger.

Die Limited Edition kostet in Thailand 24.000 Baht Aufpreis oder gut 650 Euro mehr als die Basis-SR, die umgerechnet 7.850 Euro kostet. Ob das Sondermodell zeitgleich das Ende der SR auch in Thailand einläutet, ist nicht bekannt.

Fazit

Selbst wenn jemand die schöne Limited Edition nach Europa bringen könnte, die SR 400 bekäme keine Zulassung. Kein Euro 5 und kein ABS. Bei Yamaha in Thailand hat die SR ihre letzte Heimat gefunden und wird zu ihrem 44-jährigen Jubiläum mit einer Sonderauflage gefeiert. Lackdesign der Ur-SR, Plakette, Limitierung, Zippo-Feuerzeug und Schlüsselanhänger kosten gut 650 Euro Aufpreis.