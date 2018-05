Mit einem Kilometerstand von 1.476 lief am Freitag (9.2.2018) eine Triumph Street Triple RS in der Redaktionstiefgarage ein. Kaum da, musste die kleine Britin schon los um auf dem Prüfstand die Eingangsmessung zu absolvieren. Dann folgte noch die Verplombung des Motors und die Streety wurde in den Redaktionsalltag entlassen. Eine Kompressionsmessung war wegen einer Dekompressionsautomatik nicht möglich.

Aufgrund der kalten Temparaturen wurde die Triumph gleich auf Michelin Road 5-Reifen umgerüstet.

Ungefähr bei 25.000 km veröffentlicht MOTORRAD dann eine Dauertest-Zwischenbilanz; nach 50.000 Kilometern folgen Abschlussmessungen, bevor der Motor der Triumph Street Triple RS zerlegt und begutachtet wird.