V8-Bike mit 8,1 Liter Hubraum: Die größten Motoren auf 2 Rädern

Glück kann man berechnen. Für Motorrad-Glück lautet die Formel: r²x Pi x h x Anzahl der Zylinder. Heraus kommt der Hubraum des Motors, der im besten Falle hoch ist. Die 9 größten Motoren, die es derzeit in mehr oder weniger serienmäßigen Fahrzeugen gibt, haben mindestens 1.802 Kubikzentimeter als Ergebnis. Maximal sind es 8,1 Liter Hubraum in einem V8 mit 600 PS.

BMW Big Boxer mit 1.802 Kubik 1.802 cm³ verteilt auf zwei Zylinder sind einmalig im europäischen Motorenbau – der Riesen-Boxer der BMW R18. Starke, aber überraschend niedrige 160 Nm bei gemütlichen 3.000 Touren erzeugt der Motor und leistet 92 PS. Auffällig: Der Boxer verdichtet mit 9,6:1 erstaunlich niedrig, zeigt das Potenzial des Motors und erklärt das vergleichsweise niedrige Drehmoment bei viel Hubraum. Das Upgrad auf 2.000 Kubik steht in Form des R20 Concepts schon in den Startlöchern.

Honda GL 1800 Gold Wing mit 1.833 Kubik Viel Hubraum auf viele Zylinder zu verteilen, war schon immer ein Weg, Leistung und Laufruhe in Harmonie zu bringen. 1.833 Kubik verteilt Honda auf sechs boxende Zylinder. Mit 73 Millimeter Bohrung und ebenso viel Hub erzeugt der 6-Zylinder 170 Nm und 127 PS, per Doppelkupplungsgetriebe mit 7 Gängen an den Kardan geleitet. Und da der Motor an etwas Pkw-ähnliches Auto erinnert: Die Gold Wing ist das einzige Motorrad mit optionalem Airbag.

Indian Powerplus mit 1.834 Kubik Exakt 917 Kubik misst jeder Zylinder beim kleinsten der größten Motoren in Motorrädern. Indian Motorcycle konstruierte einen vergleichsweise sportlichen Cruiser-Antrieb mit 126 PS und 175 Nm Drehmoment. Zwar muss dieser Antrieb knapp 400 Kilo Motorrad bewegen, aber das kann er recht vehement. Dank Wasserkühlung und 4V-Köpfen sowie obenliegenden Nockenwellen ist der Powerplus mit das modernste Motorradtriebwerk aus US-Produktion. Den Powerplus bot Indian bis 2025 noch in einer kleineren Version mit 1.768 Kubik an.

Übrigens Auf großen US-Motoren steht gerne eine Zahl in Kubikinch (ci) als imperiales Maß des Hubraums. In Kubikzentimeter umrechnen ist nicht ganz einfach. Faustformel ist: ~cm³=ci³ x ~16,4. Warum? Je nach Auslegung von Bohrung und Hub erhöhen sich die Faktoren in der Hubraumformel r² nach h unterschiedlich, was den Umrechnungsfaktor ändert.

Indian Thunderstroke mit 1.890 Kubik Ein Relikt mit Charme. Der große Indian-Motor und 1.890 Kubik kühlt noch per Luft und jeder Zylinderkopf zählt nur 2 Ventile. Der Thunderstroke-Twin von Indian mit 116 Kubikinch oder 1.890 Kubik. Mit seinen drei Nockenwellen holte er je nach Modell bis zu 171 Nm und 92 PS raus. Hubraum pro Zylinder: 945 cm³.

Harley-Davidson 117 mit 1.923 Kubik Ziemlich genial baut Harley-Davidson den Milwaukee-Eight-V2 immer weiter aus. Es gibt ihn mit Luftkühlung, Ölkühlung und Wasserkühlung. Allen gemein: Vierventiltechnik, womit die Eight im Namen des Zweizylinders erklärt ist. Aktuell in 3 Hubraumvarianten ab 1.745 Kubik zu haben, hat er seine größte Reife in der aktuellen Variante mit 117 Kubikinch oder metrischen 1.923 Kubikzentimetern. 175 Nm und 109 PS erzeugt dieses Kraftwerk je nach Abstimmung. Hubraum pro Zylinder: bis zu 961,5 cm³.

Übrigens Im hauseigenen Tuningkatalog gibt es für die Milwaukee-Eight-Motoren Big-Bore-Kits oder komplette Tauschmotoren, die gute 2.150 Kubik, 183 Nm und 124 PS ergeben, allerdings ohne Straßenzulassung.

Harley-Davidson 121 mit 1.977 Kubik Nochmal 54 Kubik größer und damit fast 2 Liter Hubraum hat der neue CVO-Motor von Harley, den es als 121 VVT und HO gibt. VVT steht für variable Ventilsteuerung, HO steht für Highoutput. Der VVT leistet 183 Nm und 107 PS, der HO leistet 128 PS und 193 Nm. Nur zu haben in den 3 aktuellen Big-Twin CVOs ab 45.000 Euro. Hubraum pro Zylinder: 988,5 cm³

Souo S2000 mit 2.000 Kubik 2023 sorgte Souo – eine Tochter von Great Wall Motors – für Furore mit einem neuen Konzept. Als S2000 ging dieses Konzept in China in Serie. 2.000 Kubik, verteilt auf 8 Zylinder in Boxeranordnung. 154 PS und 190 Nm, kombiniert mit einer 8-Gang-Automatik als Doppelkupplungsgetriebe. Chance auf eine Souo in Europa: sehr gering. Hubraum pro Zylinder: 250 cm³.

Übrigens Souo zielt mit den beiden S2000-Modellen klar auf die Gold Wing Honda und übernahm mit Boxer und Automatik deren Hauptkomponenten. Allerdings setzte Souo 2 Zylinder, 177 Kubik, 20 PS, 20 Nm und einen Gang oben drauf.

Triumph Rocket III mit 2.458 Kubik Triumph und seine Triples sind spätestens seit den 1990ern untrennbar verbunden. Der größte, mit 2.458 Kubik, schießt einen auf der Rocket 3 in den Orbit. Damit ist er der größte Motorrad-Serienmotor überhaupt und mit 182 PS und 225 Nm eines Autos würdig. Der Riese wird derzeit verbaut in den Modellen Triumph Rocket 3 R und Rocket 3 GT. Hubraum pro Zylinder: 820 cm³.