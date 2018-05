Marktübersicht 2018 - Airbag-Bekleidung für Motorradfahrer

Die alte Weisheit des renommierten Unfallforschers und Biomechanikers Florian Schueler hat auch heute nicht an Aktualität und Brisanz verloren: „Sagen Sie mir, welchen Unfall Sie planen, und ich sage Ihnen, was Sie dazu am besten anziehen.“ Natürlich gibt es im Leben nicht den normierten Standardunfall, und deshalb ist es an dieser Stelle rein spekulativ, ­Ihnen zur Anschaffung eines Airbags zu raten (korrekterweise musste man von ­einem „Motorradbekleidungsairbag“ sprechen). Kann funktionieren, muss aber nicht. Zumal dann als nächste Frage im Raum steht: Kann es eine günstige, rein mechanisch betätigte Lösung oder darf es nur der irre schnelle, wie im Auto per Pyrotechnik und komplett elektronisch gesteuerte Airbag sein? Der auch irre teuer ist.

Nun könnte der Blick auf den Abschnitt „Crashtest“ (weiter unten in diesem Artikel) die Antwort vorwegnehmen. Aber wie gesagt: Es gibt auch Unfälle, die komplett anders verlaufen und wo auch eine Reißleine gute Dienste tut. Machen wir es also so: Sie investieren beim Motorrad-Airbag nach Lektüre dieser Marktübersicht „al gusto“ wie in eine Lebensversicherung, schärfen weiterhin Ihre Sinne und der per Reißleine oder pyrotechnisch scharf gemachte Airbag bleibt da, wo er hingehört: im Sack!