Wer ins 125er-Segment einsteigen möchte, findet bei den deutschen Händlern einen reich gedeckten Tisch an 125er-Bikes vor. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und falls der Geldbeutel nicht bis zum Rand gefüllt ist, bieten bekannte Gebrauchtbörsen noch viele Alternativen, die eventuell aktuell nicht mehr in den 2026er-Programmen der Hersteller auftauchen. Aber ist damit die 125er-Range schon komplett aufgezählt? Natürlich nicht, schließlich buhlen auf den Weltmärkten noch viele weitere Modelle im 125er-Bereich um die Gunst der Käufer. Und die fallen teils richtig exotisch aus. Da gibt es Naked Bikes mit Minireifen, die ausschauen, als ob sie zu heiß gewaschen worden wären. Und Scooter, die gleich mit dem komplettem Campingbesteck zum Kunden rollen. Und noch viele weitere, kuriose 125er. Für euch haben wir den 125er-Weltmarkt mal eben auf links gedreht und sechs spannende 125er ans Tageslicht befördert, die auf jeden Fall einen genaueren Blick wert sich – selbst, wenn sie nie den Weg nach Deutschland finden oder eine EU-Zulassung erhalten.\n\t\t\t,\n\t\t