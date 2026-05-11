Roller mit Tempomat und Premium-Ausstattung: Zontes Maxi-Scooter ZT 368-D ETC

Zontes bringt mit dem ZT 368-D ETC (Modelljahr 2026) einen neuen Roller in der 300–400-Kubik-Klasse auf den Markt. Im Fokus stehen Ride-by-Wire-Technik mit Tempomat, ein einstellbares Fahrwerk und – typisch für Zontes – eine üppige Serienausstattung. Der Verkaufsstart ist für die nächsten Wochen geplant.

Ride-by-Wire und Tempomat für den Zontes ZT 368-D ETC Der technische Fortschritt gegenüber der klassischen Seilzug-Gassteuerung heißt elektronische Drosselklappensteuerung. Sie sorgt für direkteres und präziseres Ansprechverhalten beim Gasgeben und integriert den Tempomat – ein in dieser Klasse eher seltenes Feature.

Neue Schalterarmaturen Zontes hat die Schaltereinheiten links und rechts komplett überarbeitet. Das Design wirkt moderner und aufgeräumter, die Bedienlogik klarer. Die Funktionen sind ergonomisch angeordnet, sodass die wichtigsten Bedienelemente ohne Umgreifen erreichbar sind.

Fahrwerk: vorn einstellbar, hinten mit 5-stufiger Vorspannung Das Fahrwerk setzt auf 41-mm-MZKS-Federelemente vorn, deren Zug- und Druckstufe sich einstellen lassen. Hinten ergänzt ein Federbein mit fünffach einstellbarer Federvorspannung das Setup – für Fahrten mit Sozius, Gepäck oder wechselnde Einsatzbereiche wie Stadt und Überland.

Elektrisch einstellbare Windschutzscheibe Für mehr Komfort auf langen Strecken sorgt eine elektrisch einstellbare, hohe Windschutzscheibe.

Motor und technische Daten – Zontes ZT 368-D ETC Der Zontes ZT 368-D ETC wird von einem flüssigkeitsgekühlten 368-ccm-Einzylinder (dohc) angetrieben. Er leistet 28,5 kW (38,7 PS) bei 7.500/min und liefert 40 Nm Drehmoment bei 6.000/min. Mit einer Sitzhöhe von 760 mm und einem fahrfertigen Gewicht von 175 kg sollte der Maxi-Scooter im Alltag leicht zu handeln sein.

Die sportlichen Reifendimensionen

vorn: 120/70-15

hinten: 140/70-14 Ausstattung des Zontes ZT 368-D ETC Zontes stattet den ZT 368-D ETC mit folgenden Features aus:

Keyless-System (Version 3.0)

TFT-Farbdisplay mit App-basierter Connectivity

Reifendruckkontrollsystem (TPMS)

Zweikanal-ABS und Traktionskontrolle (TCS)

USB-Anschlüsse (Typ-A und Typ-C; schnellladefähig)

Stauraum unter der Sitzbank (Platz für einen Integralhelm) Zontes weist darauf hin, dass einige Connectivity-Funktionen außerhalb Chinas derzeit eingeschränkt sein können.

Zontes ZT 368-D ETC – Farben, Verfügbarkeit und Preis Der Zontes ZT 368-D ETC wird in den Farben Grün und Schwarz angeboten. Der Verkaufsstart erfolgt in den kommenden Wochen. Ein Preis wurde vom Hersteller noch nicht kommuniziert.