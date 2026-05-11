Das nächste große Ding von BMW: Neues, riesiges Concept-Motorrad zum 15. Mai angekündigt

Mit einem sehr dunklen und somit geheimnisvollen Teaser-Bild (siehe oben) hat BMW die Präsentation eines neuen Concept-Motorrads angekündigt. Kurzer Text zum Bild: "Bereit für das Außergewöhnliche? Seid gespannt. 15. Mai, 19:00 Uhr."

Neues BMW Motorrad Concept zum Concorso d’Eleganza Dieser Termin passt zum diesjährigen Concorso d’Eleganza Villa d’Este am Comer See, und dort stellt BMW traditionell Konzeptfahrzeuge vor. Von 15. bis 17. Mai 2026 wird dort anscheinend ein besonders großes Motorrad mit Überlänge zu bestaunen sein.

Erstes Foto zeigt eine Silhouette im Cruiser-Bagger-Stil Auf dem ersten, dunklen Teaser-Bild vom neuen BMW Motorrad Concept (siehe oben) ist neben der extrem langen und zum Heck hin abfallenden Cruiser-Bagger-Silhouette auch der leuchtende Scheinwerfer zu erkennen, ohne hohe Windschutzscheibe und mit relativ kurzen Lenkstummeln – ansatzweise sportlich. Ebenfalls leuchtend sind langgezogene rote Rückleuchten zu erahnen.

Motor und Fahrwerk sind noch nicht zu erkennen Fahrwerk und Triebwerk des neuen BMW Motorrad Concept bleiben auf dem ersten Bild komplett im Dunklen, sind sogar nachträglich geschwärzt. Ob die markentypischen Radaufhängungen Duolever, Telelever oder Paralever zum Einsatz kommen, bleibt also bis Freitagabend Spekulation.

Sechszylinder oder Big Boxer? Das gilt ebenso für den Motor des neuen BMW Motorrad Concept. In Anbetracht der riesigen Erscheinung kommen eigentlich nur zwei der bereits bekannten BMW-Antriebe infrage: der Reihensechszylinder oder der Big Boxer. Hinsichtlich des Hubraums würde das beim Sixpack mindestens die bisherigen 1.649 Kubik der K 1600-Modelle bedeuten, beim Big Boxer mindestens die 1.802 Kubik der R 18-Modelle. Wobei BMW derzeit die neue R20 mit noch größerem 2000er-Boxer zur Serienreife entwickelt.

BMW Concept 101 (2015), BMW K 1600 B (2017) – und 2026? Vor 11 Jahren, beim Concorso d’Eleganza im Mai 2015, hatte BMW bereits ein Concept mit zumindest ähnlicher Silhouette präsentiert: das BMW Concept 101 auf Basis der K 1600, also mit Reihensechszylinder-Motor. Aus dem Concept 101 wurde 2017 ein Serienmodell, das heute immer noch im Neufahrzeug-Angebot zu finden ist: die BMW K 1600 B – B wie Bagger. Aktuelle Eckdaten: 6 Zylinder, 1.649 Kubik, 160 PS, 180 Nm, 344 kg, ab 27.290 Euro. Was nun an dem neuen, ähnlich erscheinenden Concorso-Concept für 2026 wirklich neu ist, werden wir am 15. Mai um 19:00 Uhr sehen.

BMW BMW Concept 101 (2015), damals ebenfalls beim Concorso d'Eleganza präsentiert.

BMW Motorrad 2017 folgte auf das Concept 101 die BMW K 1600 B - B wie Bagger.