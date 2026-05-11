Neue Einsteiger-Harley unter 8.500 Euro: Harley-Davidson Sprint für 2027 angekündigt

Im Rahmen der neuen "Back to the Bricks"-Strategie für Harley-Davidson hat der ebenfalls neue Boss Artie Starrs neben der Rückkehr der klassischen Sportster 883 ein weiteres Einsteiger-Modell für 2027 angekündigt: die neue Harley-Davidson Sprint.

Neue, preisgünstige Harley-Davidson Sprint für 2027 angekündigt Mit dem angepeilten Preis unter 10.000 US-Dollar, entsprechend unter 8.500 Euro, soll die neue Harley-Davidson Sprint künftig das günstigste Modell im Neufahrzeug-Angebot der US-Company sein. Also noch günstiger als die Neuauflage der Sportster 883 (voraussichtlich circa 10.000 US-Dollar/8.500 Euro). Ursprünglich schwebte dem Management für das Einsteigermodell Sprint sogar ein Kampfpreis um 6.000 US-Dollar vor, doch dieses Ziel war wohl etwas zu ambitioniert.

Harley-Davidson X 440 als Basis Komplette technische Daten liegen zur neuen Harley-Davidson Sprint zwar noch nicht vor, doch ihre Silhouette auf dem ersten Bild (siehe ganz oben) lässt erkennen, wo sie herkommt: aus Indien. Dort stellte Harley-Davidson bereits 2023 die X 440 vor, eine gemeinschaftliche Entwicklung mit dem großen indischen Hersteller Hero.

Kleiner A2-Cruiser unter 200 kg Doch die neue Harley-Davidson Sprint wird offenbar ein kleiner Cruiser mit klassischem, markentypischem Layout: tiefes Heck und aufsteigende Front mit etwas größerem Vorderrad. Damit weicht die Sprint wesentlich von der mutmaßlichen Basis X 440 ab, denn die hat ein vergleichsweise modernes Naked-Bike-Konzept, mit entsprechenden Proportionen samt Sitzposition, bis hin zur "sportlichen" Upside-down-Telegabel vorn. "Typisch Harley" ist indes das Gewicht der X 440, denn für diese Fahrzeugkategorie, unter 500 Kubik, ist sie relativ schwer: 194,5 Kilogramm (fahrbereit mit gefülltem 13,5-Liter-Tank).

Motor: Viertakt-Einzylinder, luft-ölgekühlt Inwieweit die neue Harley-Davidson Sprint motorisch von der Harley-Davidson X 440 abweicht, ist bislang unklar. Deren luft-ölgekühlter Viertakt-Einzylinder-Motor hat in Indien diese Eckdaten: 440 Kubik und maximal 27 PS (20 kW) bei 6.000/min. Harley-Davidson-Tradition ist die langhubige Auslegung mit 79,6 Millimeter Bohrung und 88,4 Millimeter Hub sowie die moderate Verdichtung mit 9,65:1.

Harley-Davidson Wahrscheinlich die technische Basis für die neue Harley-Davidson Sprint: die Harley-Davidson X 440, in Indien gemeinsam mit Hero entwickelt und dort bereits 2023 eingeführt. Hier im Bild die neueste Variante X 440 T (2026). Viertakt-Einzylinder-Motor, luft-ölgekühlt, mit 27 PS Spitzenleistung, Gewicht knapp über 190 kg.

Harley-Davidson Sprint – technische Daten, Ausstattung und Preis Relativ modern wird wohl das 6-Gang-Getriebe der Harley-Davidson Sprint, zudem der sparsame Spritverbrauch um 3 Liter pro 100 Kilometer. Weitere zeitgemäße Verkaufsargumente sind LED-Leuchten rundum, Scheibenbremsen mit ABS und ein TFT-Display mit Connectivity – wie bereits bei der X 440 in Indien.

Etwas teurer wird der kleine A2-Cruiser Sprint aber schon, denn die X 440 kostet in Indien aktuell ab 235.000 Rupien, umgerechnet ab circa 2.100 Euro. Beim Preis ist also noch Spielraum – aber nur bis "unter 10.000 US-Dollar/8.500 Euro".