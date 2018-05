Große Sporttourer haben bei BMW Tradition. Im aktuellen Programm besetzen Modelle wie die R 1200 RS oder die S 1000 XR diese Position. Ein Klasse darunter bieten die Bayern die F 800 GT. Mit dem neu entwickelten Zweizylinder, der bereits in der F 750 GS und F 850 GS angeboten wird, lässt sich aber wieder ein entsprechender Sporttourer aufbauen. Wie dieser aussehen könnte, zeigt die jetzt in Italien vorgestellte Studie Concept 9cento (gesprochen: nove cento).

Dass bei der Studie die Wahl auf den neuen kleinen Motor fiel, begründet BMW Motorrad-Chefdesigner Edgar Heinrich damit, dass es in der heutigen Zeit nicht immer nur nach der Maxime "höher, schneller, weiter" gehen muss.

Um diesen Anspruch auch erfüllen zu können, trägt die Studie nicht nur fiktionale sondern auch zahlreiche funktionale Elemente. Dazu zählen beispielsweise kleine Koffer am Stummelheck sowie eine Halbschalenverkleidung mit großer Scheibe. Dazu gibt es eine aufrechte Sitzposition hinter einem hohen Rohrlenker, sowie Federelemente mit langen Federwegen.

Kann Sport und Tour

Beim Design lehnt sich die Concept 9cento eng an die aktuelle S 1000 XR an. Die Sitzbank-Heck-Kombination zeigt sich allerdings extrem reduziert, dennoch sollen hier Fahrer und ein Sozius Platz finden. Das mickrige Sitzbrötchen hinten lässt sich durch einklippsen der Koffer erweitern. Gesichert in ihrem Träger werden diese durch einen starken Elektromagneten.