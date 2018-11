Die BMW R 1250 GS Adventure rollt mit dem größeren und stärkeren Boxermotor an, der neben verbesserten Abgaswerten auch für mehr Laufruhe sorgen soll, wobei sich die größte Änderung in den Zylinderköpfen findet: Die von BMW ShiftCam getaufte Technik variiert auf der Einlassseite die Steuerzeiten und den Ventilhub last- und drehzahlabhängig durch eine axiale Verschiebung in zwei Stufen. Die erfolgt über eine Schaltkulisse und einen elektromechanischen Aktuator. Außerdem sind die Einlassnockenwellen so gestaltet, dass sich eine asynchrone Öffnung der beiden Einlassventile ergibt, was zu einem verstärkten Drall des einströmenden Frischgases und damit zu einer effektiveren Verbrennung führen soll.