BMW X2City

Mit dem X2City möchte BMW offensichtlich neue Zielgruppen erreichen. Der neue Elektro-Kick-Scooter soll sich insbesondere für die Verwendung in der Stadt eignen. Doch auch auf Radwegen darf der X2City bewegt werden. Laut BMW handelt es sich beim X2City um das erste Elektrokleinstfahrzeug, das nach der neuen Verordnung der Bundesregierung, die noch in diesem Jahr in Kraft treten soll, in der Öffentlichkeit bewegt werden darf. Bei der Fahrerlaubnis wird mindestens die Mofa-Prüfbescheinigung gefordert. Somit ist ein Mindestalter von 15 Jahren vorausgesetzt. Zudem wird ein Versicherungskennzeichen benötigt. Bei den ersten 2.000 Käufern übernimmt BMW übrigens die Versicherungskosten für das erste Jahr. Eine Helmpflicht gibt es nicht.