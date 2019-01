Slickreifen mit Turnschuhprofil.

Zu den markanten Features an der BSTN Ducati zählen beispielsweise Slickreifen, denen per Laser das Profil der XI-Schuhe eingraviert wurde. Die weiße Einmannsitzbank ahmt mit ihrer Quersteppung und auch mit der Materialauswahl das Obermaterial des Sportschuhs nach. Die schwarzen Element des Basketballschuhs spiegeln sich in der schwarz gehaltenen Verkleidung wieder. Auch die Gestaltung der Griffgummis sowie die verbauten Carbonteile lehnen sich an Elemente des Sportschuhs an. Die auf die Verkleidung lackierte Nummer 45 spielt auf die Comeback-Rückennummer von Michael Jordan bei seinem ersten Comeback 1995 an. Auf das gleiche Jahr geht die Wahl der 916er-Duc als Basisbike zurück, die ebenfalls 1995 präsentiert wurde.